Tengo problemas para cargar mi Navigo Pass con el móvil
Si el billete no aparece en tu pase Navigo, probablemente sea por no cargar el ticket.
Puedes resolver un problema con el ticket cargado en tu pase Navigo directamente desde la aplicación móvil en la sección "Contacta con nosotros" / "Mis billetes comprados [...]" / "Billetes cargados en mi pase Navigo" / "No puedo cargar mi pase Navigo con mi teléfono".
Si no se cobra el billete, el pago asociado se cancelará automáticamente y recibirás un correo electrónico confirmando la cancelación.