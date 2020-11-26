PREGUNTAS FRECUENTES:
Servicio posventa para un billete cargado en un pase Navigo con teléfono
- No puedo comprar mi entrada / Ha ocurrido un error durante la compra. ¿Cómo viajar?
- Tengo problemas para cargar mi Navigo Pass con el móvil
- Cometí un error al comprar un billete / no usaré el plan que tengo instalado en mi móvil o reloj inteligente. ¿Puedo cambiar mi billete o pedir un reembolso?
- Me gustaría cambiar las áreas del pase cargadas en mi Navigo
- Otras preguntas sobre un ticket cargado en mi pase Navigo con mi móvil