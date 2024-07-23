Si cambias de iPhone o Apple Watch, también puedes proceder en dos pasos sucesivos para transferir tus billetes de transporte a tu nuevo teléfono (o reloj), primero haciendo una copia de seguridad de tu tarjeta Navigo desmaterializada y luego recuperando su contenido en tu nuevo teléfono.

1. Para hacer una copia de seguridad de los tickets en tu iPhone, ve a la app de Mapas en tu iPhone, selecciona tu tarjeta Navigo desmaterializada, haz clic en el menú contextual (...) > Datos de la tarjeta> Borrar (en la parte inferior), lo que inicia el guardado de los tickets.

Cuando los tickets se guardan, se eliminan del teléfono.

2. Luego, para recuperar los tickets que ya habían sido respaldados, ve a la app de Mapas en tu nuevo iPhone, selecciona el botón (+) > Mapas anteriores y luegoselecciona la copia de seguridad que quieres recuperar.

En la app móvil, la sección Contacta > Los tickets cargados en mi iPhone >Quiero recuperar el contenido [...] te recuerda el procedimiento a seguir.

Por favor, tenga en cuenta: el paquete París 2024 no es reembolsable ni transferible.

El Apple Startup Assistant, que se inicia cuando tu nuevo iPhone está cerca del antiguo iPhone, también activa automáticamente la copia de seguridad y transferencia de tu(s) tarjeta(s) Navigo(s) desmaterializada(s).