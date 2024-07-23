Si cambias de teléfono o de reloj conectado, ahora tienes la opción de guardar tus entradas para restaurarlas en tu nuevo teléfono en dos pasos sucesivos desde la aplicación Île-de-France Mobilités:

- En el teléfono actual, puedes iniciar la copia de seguridad de los tickets desde el menú Contacto> Quiero hacer una copia de seguridad de mis tickets. Un guardado exitoso te asegurará recuperar todos tus billetes, excepto el Paquete París 2024.

- En tu nuevo teléfono, puedes recuperar los tickets guardados desde el menú Contacto> Quiero recuperar el contenido de un teléfono antiguo.

Este mecanismo de copia de seguridad y recuperación está disponible entre móviles Android compatibles con el servicio.

Si no ha habido copia de seguridad y tu teléfono antiguo ya no está disponible, solo podrás recuperar los pases del Mes Navigo y la Semana Navigo en tu nuevo teléfono, siempre que hayas vinculado previamente tu teléfono a tu cuenta de Île-de-France Mobilités desde el menú My Space > My Media.

Por favor, tenga en cuenta: el paquete París 2024 no es reembolsable ni transferible.