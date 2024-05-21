En caso de eliminación de la aplicación de transporte (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect), no pierdes tus billetes porque estén almacenados en tu tarjeta SIM, ni en el elemento seguro de tu teléfono/reloj conectado, ni en la aplicación complementaria "Mes Tickets Navigo". Tienes que ir a Google Play para reinstalar la app y así poder consultar las entradas disponibles y comprar más.

Si se elimina la app complementaria, el impacto en tus entradas depende de dónde se encuentren: