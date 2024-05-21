Desinstalé mi app de Android. ¿Pierdo mis entradas que ya he comprado?
En caso de eliminación de la aplicación de transporte (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect), no pierdes tus billetes porque estén almacenados en tu tarjeta SIM, ni en el elemento seguro de tu teléfono/reloj conectado, ni en la aplicación complementaria "Mes Tickets Navigo". Tienes que ir a Google Play para reinstalar la app y así poder consultar las entradas disponibles y comprar más.
Si se elimina la app complementaria, el impacto en tus entradas depende de dónde se encuentren:
- Si tus entradas están almacenadas en tu tarjeta SIM o en la parte segura de tu teléfono/smartwatch, desinstalar la app complementaria de billetes sin contacto no las elimina: simplemente reinstala la app para poder volver a ver las entradas disponibles, comprar nuevas y validar con el móvil o el smartwatch;
- Si tus tickets estaban almacenados en la aplicación complementaria My Navigo Tickets, desinstalarlos o borrar sus datos han provocado la pérdida de los tickets que contenían: al reinstalarlos podrás seguir usando el servicio, pero no encontrarás tus tickets y no podrán ser reembolsados.