Si reinicias tu teléfono Android o el reloj inteligente, el impacto en tus entradas depende de su ubicación:

, reiniciar tu teléfono hacía que se perdieran los tickets que contenían. Al reinstalarlo, podrás seguir usando el servicio, pero no encontrarás tus tickets. Puede que puedas recuperar tus pases Navigo Month y Navigo Week siempre que hayas vinculado previamente tu teléfono a tu cuenta de Île-de-France Mobilités desde el menú My Space > My Supports .

. Si tus billetes están almacenados en tu tarjeta SIM o en la parte segura de tu teléfono o reloj inteligente, simplemente reinstala la app de transporte y la app complementaria de billetes sin contacto para poder consultar de nuevo los billetes disponibles, comprar nuevos y validar con el móvil;