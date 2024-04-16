Para un paquete cargado en tu teléfono o en tu reloj conectado, la elección de zonas en el momento de la compra solo afecta a los pases Navigo Day.

Hasta la fecha, no es posible cambiar las zonas de un plan cargado en tu teléfono o en el reloj conectado. Sin embargo, tienes la opción de solicitar un reembolso antes de que empiece su validez. Para ello, vaya:

Contáctanos > Mis billetes de transporte [...] / No usaré mi paquete. El plan elegido se eliminará de tu teléfono/reloj y te reembolsarán a la tarjeta de crédito utilizada para esa compra.