Es posible cancelar tu pase anual Navigo:

a través de Internet desde tu espacio personal ;

en la presentación del pase anual Navigo en las oficinas de ventas de los transportistas, en ciertos contadores de la RATP o en los mostradores de servicios de la SNCF de Navigo;

mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a la Agencia Navigo Anual.

Anuario de la Agencia Navigo

TSA 16606

95905 Cergy-Pontoise Cedex 09

Conserva tu pase anual Navigo: te permite recargar los pases Navigo Day, Semana, Mes, Fin de Semana de la Juventud, Fête de la Musique y Antipollution. También puedes usarlo si quieres adquirir un pase anual Navigo o suscribirte a un pase anual de precios senior de Navigo.