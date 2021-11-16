Me cobraron a pesar de la suspensión de mi suscripción, ¿es esto normal?
Los domiciliaciones directas que aparecen en tu cuenta bancaria alrededor del día 5 del mes se inician a mitad del mes anterior. En caso de suspensión en la segunda mitad del mes, se realizará esta deducción.
Esta cantidad se le reembolsará automáticamente a usted:
- por transferencia bancaria si el pago se realizó por domiciliación bancaria,
- por carta de cheque si el paquete se pagó en efectivo o,
- mediante reembolso a tu tarjeta de crédito si has realizado previamente un pago con tarjeta de crédito en los Servicios Online en los 11 meses anteriores por una cantidad mayor o igual a la cantidad del reembolso.