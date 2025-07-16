Cómo comprar billetes de transporte desde mi teléfono con la app Île-de-France Mobilités
- Ve a la pestaña "Compra" de la aplicación Île-de-France Mobilités ;
- Elige:
- la opción "en mi pase Navigo" si quieres comprar tus billetes y luego cargarlos en tu pase Navigo;
- la opción "en mi teléfono" (comprueba la compatibilidad de tu teléfono) si quieres guardar tus tickets de transporte en tu teléfono y validarlo con él.
- Selecciona tu billete y, si es necesario, la fecha, las zonas, la cantidad.
Por favor, ten en cuenta:
Debes tener una tarjeta de crédito para el pago e introducir una dirección de correo electrónico a la que se te enviará el comprobante de compra. Esta dirección está pre-rellenada si has iniciado sesión en Navigo Connect. Si tienes Samsung Pay o Apple Pay, puedes usar este método de pago.