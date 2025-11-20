El billete de abordaje por SMS se vende exclusivamente de forma individual. Para comprarlo, solo tienes que enviarlo por SMS:

para las líneas atendidas por la RATP, la palabra clave "BUS" junto al número de la línea de autobús a tomar en el número corto 93100 (ejemplo: BUS63, BUS24, etc.). El número de línea aparece en el autobús;

para líneas de la red OPTILE, el código con el número corto 93100. Este código se muestra en la parada del autobús o dentro del vehículo. También puedes hacer clic aquí para ver la lista de códigos.

Para más información, puedes consultar esta página.

También es posible, solo en ciertas líneas de autobús, pagar con tarjeta de crédito.