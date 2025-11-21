Cuando quieres cargar varios billetes en tu transportista, es posible que el billete o paquete que quieres cargar no pueda coexistir con un billete o paquete ya presente en tu transportista.

Algunos billetes no son compatibles entre sí y no pueden comprarse con la misma tarjeta, por lo que tendrás que comprar este billete en otro medio.

La página de cohabitación de tus billetes de transporte: las instrucciones de uso te guían paso a paso para evitar los obstáculos y viajar con tranquilidad.