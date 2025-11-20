¿Cuáles son las conexiones autorizadas con los nuevos billetes de Metro-Tren-RER y de autobús-tranvía?
Billete de metro-tren-RER
Permite transbordos entre metro, tren y RER en un plazo de 2 horas entre la primera validación y la conexión.
Billete de autobús-tranvía
Permite conexiones entre autobuses y tranvías , incluidos autobuses Noctiliens, teleféricos y tranvías exprés, en un plazo de 1h30 en la red de superficie.
Más información : Consulta las normas para establecer tus contactos.
Solo el servicio Navigo Liberté + permite conexiones entre Metro/Tren/RER y autobús/tranvía.