Billete de metro-tren-RER

Permite transbordos entre metro, tren y RER en un plazo de 2 horas entre la primera validación y la conexión.

Billete de autobús-tranvía

Permite conexiones entre autobuses y tranvías , incluidos autobuses Noctiliens, teleféricos y tranvías exprés, en un plazo de 1h30 en la red de superficie.

Más información : Consulta las normas para establecer tus contactos.

Solo el servicio Navigo Liberté + permite conexiones entre Metro/Tren/RER y autobús/tranvía.