¿Puedo pagar con tarjeta de crédito en los autobuses de la red Île-de-France Mobilités?
Sí, puedes comprar tu billete directamente en algunas líneas de autobús en París y en los suburbios con tu tarjeta de crédito.
Lo que necesitas saber
- ¿Cómo se paga? Presenta tu tarjeta bancaria sin contacto frente a la terminal comercial en el autobús. Manténlo hasta que la luz verde se señale.
- Viajar para varias personas: Una sola tarjeta bancaria puede servir hasta a 4 personas. Espera 2 segundos entre cada compra antes de volver a deslizar la tarjeta.
- Demostración: Puedes obtener tu comprobante de compra escaneando el código QR que aparece en el terminal o a través del siguiente enlace:
En caso de una inspección, es tu tarjeta bancaria la que sirve como prueba de compra.
- Por favor, ten en cuenta: El billete es válido durante 1 hora en la línea de autobús donde se adquirió. No te permite hacer transbordo al metro, tren, RER ni ningún otro autobús. Para averiguarlo todo sobre el billete a bordo
- Las líneas que aceptan compras a bordo con tarjeta de crédito son las siguientes:
- Sector del bucle norte del Sena : líneas 66 - 74 - 85 - 137 - 138 - 140 - 166 - 174 - 175 - 177 - 178 - 235 - 237 - 238 - 274 - 340 - 537 - 538 - 577
- sector a orillas del Marne (Val de Marne y Seine Saint Denis): líneas 101 - 106 - 107 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 116 - 118 - 120 - 124 - 127 - 201 - 203 - 210 - 214 - 221 - 303 - 306 - 520 - N11 - N16 - N32 - N33 - N34 - N35 - N71
- Sectores Marne y Brie (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne y Seine-et-Marne) líneas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 100 - 206 - 207 - 209 - 211 - 212 - 213 - 220 - 310 - 311 - 312 - 320 - 321 - 421 - 602 - 603 - 604 - 605 - 613 - 623 - 644 - 701 - A - B - C - D - E + 3 DRT