No hay impacto en el usuario, salvo para los usuarios que están sujetos a procedimientos de recuperación; Como parte de esta reanudación de la actividad y en vista de la forma legal de Ile-de-France Mobilités, se pondrá en marcha la recuperación forzosa llevada a cabo por la Hacienda Pública.



Cuando no se paguen las cantidades adeudadas, la agencia Navigo cancelará el pase y el titular de la cuenta ya no podrá viajar con este pase. Un año después de la finalización, el pagador recibe un aviso de las sumas a pagar de Île-de-France Mobilités publicado por el Tesoro Público si aún no ha regularizado su deuda.

· el aviso de las sumas a pagar se envía al Pagador por correo;

· el pago de estas sumas solo debe realizarse a la Hacienda Pública en una sucursal de la Hacienda, en un tabaquero afiliado o en la página web de payfip.gouv.fr. Las condiciones de pago aceptadas se especifican en el aviso de las cantidades a pagar;

· ciertos actos relacionados con la gestión del contrato quedan bloqueados;

· las acciones de embargo, en particular sobre cuentas bancarias o salarios, pueden ser iniciadas por Île-de-France Mobilités.