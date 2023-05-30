De acuerdo con el reglamento sobre protección de datos personales (Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978 modificada relativa a tecnologías de la información, archivos y libertades, y el Reglamento General de Protección de Datos), tanto el Responsable de Datos como el Pagador tienen derecho a acceder, rectificar, eliminar, limitar, portabilidad y objetar por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Antes de la transferencia de tus datos el 1 de junio, estos derechos podrán ejercerse ante el responsable de protección de datos de Comutitres S.A.S:

Tras la transferencia de tus datos el 1 de junio, estos derechos podrán ejercerse ante el Responsable de Protección de Datos de Île-de-France Mobilités:

Para que se procesen, todas las solicitudes deben ir acompañadas de una copia de su prueba de identidad.