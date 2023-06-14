A partir del 1 de junio de 2023, las actividades previamente gestionadas por Comutitres S.A.S en nombre de operadores que operan en la región de Île-de-France serán asumidas por Ile de France Mobilités, 39 BIS rue de Châteaudun 75009 París (SIREN 287 500 078), que subcontratará su gestión a su filial, Comutitres S.A.S, 21 Boulevard Haussmann 75009 París (SIREN 919 451 823).

En consecuencia, los datos procesados para la gestión de tus contratos (transporte y comercial) y tus medios de transporte serán transferidos a Île-de-France Mobilités, que se convierte en el responsable de tus datos personales.

El propósito de esta página es informarle sobre cambios en los términos y condiciones generales de venta y los derechos que tiene en el contexto de la transferencia de sus contratos de transporte y comercial, y de hecho de sus datos personales a Île-de-France Mobilités, subcontratada por Comutitres S.A.S.