Aunque no hayas recargado tu pase Navigo en un tiempo, sigue siendo válido durante un periodo de 10 años desde la fecha en que se sacó.

El objetivo es facilitarte el viaje, dándote la posibilidad de recargar tu pase Navigo con un billete en una fecha posterior, sin tener que pedirnos que produzcas una nueva tarjeta cada vez que firmes o renueves un contrato de transporte.

Para ello, es necesario que los contratos comerciales activos que hayas firmado para el uso de tu pase Navigo se transfieran a Île-de-France mobilités, aunque ya no lo utilices.

Cabe señalar que los términos y condiciones generales de venta y uso de tus pases Navigo e Imagine'R serán modificados.

Los datos asociados a un pase inactivo (es decir, uno que no se ha utilizado para contratar un plan durante más de 5 años) se eliminarán gradualmente. Como resultado, ya no será posible asegurar servicios postventa que requieran los datos asociados al pase (pérdida, reembolso y robo en particular).

Sin embargo, estos datos se conservarán si realizas una compra de paquete entre ahora y el 1 de octubre de 2023.