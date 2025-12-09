¿Cómo puedo acceder fácilmente a los horarios de mi línea/parada?
En una línea que se utiliza habitualmente, te recomendamos que guardes tu parada en favoritos, lo que te permite consultar tus horarios más fácilmente en la app y la web de Île-de-France Mobilités.
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección de Horarios.
- Selecciona el modo de transporte, la línea, la dirección (solo metros y autobuses) y la parada.
- Toca la estrella en la esquina superior derecha para guardar la parada como favorita.
- Para trenes y RER, rellena la dirección (estación de llegada) y confirma.
- Para los tranvías, selecciona la dirección.
- Encuentra los horarios de los favoritos en la pantalla de inicio ("Salidas próximas") o en la sección "Mis favoritos" (simbolizado por una estrella) en la sección de Horarios.
Para eliminar una parada de tus favoritos, haz clic en la parada en cuestión y luego desmarca el icono de estrella.
En la web de Île-de-France Mobilités
Ten en cuenta que es necesario iniciar sesión en una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect para poder guardar tus favoritos en la web de Île-de-France Mobilités.
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección de Horarios de Apertura del menú "Desplazarte".
- Elige el medio de transporte (tren, RER, metro, tranvía, cable o autobús).
- Selecciona la línea o introduce el número de autobús en la barra de búsqueda.
- Elige las paradas de salida y llegada deseadas.
- Haz clic en el botón "Añadir a los horarios favoritos".
- Accede al horario en la sección de horarioshaciendo clic en la estrella.
Para eliminar una parada de los favoritos, haz clic en la parada correspondiente en la página "Favoritos" en la sección de Horarios y desmarca el icono de estrella.