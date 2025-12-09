En una línea que se utiliza habitualmente, te recomendamos que guardes tu parada en favoritos, lo que te permite consultar tus horarios más fácilmente en la app y la web de Île-de-France Mobilités.

En la aplicación Île-de-France Mobilités

Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.

Ve a la sección de Horarios.

Selecciona el modo de transporte, la línea, la dirección (solo metros y autobuses) y la parada.

Toca la estrella en la esquina superior derecha para guardar la parada como favorita.

Para trenes y RER, rellena la dirección (estación de llegada) y confirma.

Para los tranvías, selecciona la dirección.

Encuentra los horarios de los favoritos en la pantalla de inicio ("Salidas próximas") o en la sección "Mis favoritos" (simbolizado por una estrella) en la sección de Horarios.

Para eliminar una parada de tus favoritos, haz clic en la parada en cuestión y luego desmarca el icono de estrella.