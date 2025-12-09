Las paradas o los favoritos de horarios te permiten encontrar los horarios de tus líneas con un solo clic.

En la aplicación Île-de-France Mobilités

Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.

Ve a la sección de Horarios.

Selecciona el modo de transporte, la línea, la dirección (solo metros y autobuses) y la parada.

Toca la estrella en la esquina superior derecha para guardar la parada como favorita.

Para trenes y RER, rellena la dirección (estación de llegada) y confirma.

Para los tranvías, selecciona la dirección.

Encuentra los horarios de los favoritos en la pantalla de inicio o en la casilla "Mis favoritos" (simbolizado por una estrella) en la sección de Horarios.

Para eliminar una parada de tus favoritos, haz clic en la parada en cuestión y luego desmarca el icono de estrella.

En la web de Île-de-France Mobilités

Ten en cuenta que es necesario estar conectado a una cuenta Connect para poder guardar tus favoritos en la web de Île-de-France Mobilités.

Visita la página web de Île-de-France Mobilités.

Ve a la pestaña de Horarios.

Elige el medio de transporte (tren, RER, metro, tranvía, cable o autobús).

Selecciona la línea o introduce el número de autobús en la barra de búsqueda.

Elige las paradas de salida y llegada deseadas.

Haz clic en el botón "Añadir a los horarios favoritos".

Accede a los horarios en la pestaña de Horarioshaciendo clic en la estrella.

Para eliminar una parada de los favoritos, haz clic en la parada correspondiente en la página "Favoritos" en la sección de Horarios y desmarca el icono de estrella.