Los favoritos de las líneas proporcionan información en tiempo real: suscribirse a rutas de uso habitual te permite recibir automáticamente alertas en caso de interrupción.

En la aplicación Île-de-France Mobilités

Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.

Ve a la sección de Información de Tráfico.

Selecciona el modo de transporte y la línea y/o la parada.

Toca la campana en la parte superior derecha de la pantalla.

Accede directamente a las alertas de tráfico de la línea desde la página principal de la pestaña "Información de tráfico".

Concretamente: Puedes consultar y gestionar tus favoritos (franja horaria para alertas de tráfico, modificaciones, eliminaciones) de forma centralizada yendo a la sección Mi Espacio > Mis Favoritos.

Puedes personalizar los horarios y métodos para recibir alertas de tráfico (correos electrónicos o notificaciones) yendo a la pestaña Mi espacio > Mis Alertas y Notificaciones.

En la web de Île-de-France Mobilités

Ten en cuenta que es necesario iniciar sesión en una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect para poder guardar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités.

Visita la página web de Île-de-France Mobilités.

Ve a la pestaña de Información de Tráfico.

Elige el modo de transporte y la línea y/o parada.

Toca la campana en la parte superior de la pantalla.

Concretamente: Puedes gestionar tus favoritos de línea (personalización de horarios, modificación, eliminación) de forma centralizada yendo a la sección Mi Espacio > Mis Favoritos.