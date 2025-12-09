¿Cómo guardas y gestionas tus rutas recurrentes como favoritas?
Las búsquedas de rutas pueden añadirse a los favoritos para que se inicien fácilmente desde la pantalla de inicio. Guardar una hoja de ruta detallada te permite acceder a su contenido en modo offline y recibir una notificación justo antes de tu salida.
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Busca indicaciones para ver la ruta que quieres marcar como favorita.
- Haz clic en la opción de ruta que mejor te convenga.
- Haz clic en el icono de estrella en la parte superior derecha de la pantalla.
- Encuentra tu atracción guardada como favorita en la página principal de la app.
Concretamente: Guardar un viaje como favorito te suscribe automáticamente a la información de tráfico de las líneas asociadas. Puedes personalizar los horarios y el método para recibir alertas (correo electrónico o notificación) o darte de baja accediendo a Mi Espacio> Mis Alertas y Notificaciones.
En la web de Île-de-France Mobilités
Ten en cuenta que es necesario iniciar sesión en una cuenta de Connect para poder guardar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités.
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Busca indicaciones para ver la ruta que quieres marcar como favorita.
- Haz clic en el símbolo de estrella "Marca mi búsqueda en favoritos" en los resultados de la ruta.
Concretamente: Puedes acceder y gestionar tus favoritos de viaje de forma centralizada yendo a la sección Mi Espacio > Mis Favoritos.