Las búsquedas de rutas pueden añadirse a los favoritos para que se inicien fácilmente desde la pantalla de inicio. Guardar una hoja de ruta detallada te permite acceder a su contenido en modo offline y recibir una notificación justo antes de tu salida.

En la aplicación Île-de-France Mobilités

Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.

Busca indicaciones para ver la ruta que quieres marcar como favorita.

Haz clic en la opción de ruta que mejor te convenga.

Haz clic en el icono de estrella en la parte superior derecha de la pantalla.

Encuentra tu atracción guardada como favorita en la página principal de la app.

Concretamente: Guardar un viaje como favorito te suscribe automáticamente a la información de tráfico de las líneas asociadas. Puedes personalizar los horarios y el método para recibir alertas (correo electrónico o notificación) o darte de baja accediendo a Mi Espacio> Mis Alertas y Notificaciones.

En la web de Île-de-France Mobilités

Ten en cuenta que es necesario iniciar sesión en una cuenta de Connect para poder guardar tus alertas de tráfico favoritas en la web de Île-de-France Mobilités.

Visita la página web de Île-de-France Mobilités.

Busca indicaciones para ver la ruta que quieres marcar como favorita.

Haz clic en el símbolo de estrella "Marca mi búsqueda en favoritos" en los resultados de la ruta.

Concretamente: Puedes acceder y gestionar tus favoritos de viaje de forma centralizada yendo a la sección Mi Espacio > Mis Favoritos.