La app de Apple Maps te permite crear varias tarjetas Navigo desmaterializadas en tu iPhone o Apple Watch.

Gestiona tus tickets no compatibles

Algunos billetes no pueden coexistir en el mismo medio. Gracias a la app Cartes, puedes usar fácilmente varios medios (Navigo pass, teléfono, reloj conectado, etc.) para separar tus entradas y evitar incompatibilidades.

Viajan juntos

La app Cards te permite usar varias tarjetas sin papel para comprar y validar billetes para varios viajeros. Cada persona debe tener su propia tarjeta.

Navega de un mapa desmaterializado a otro

-Paso 1: Desde el menú de compras de tu app IDFM, elige la opción "En mi iPhone"

-Paso 2: Selecciona la tarjeta con la que quieres comprar el billete

-Paso 3 : ¿Necesitas una nueva tarjeta virtual para viajar con otros? Crea uno nuevo con facilidad

-Paso 4: Comprar como siempre

-Paso 5: Para viajar, elige la tarjeta que quieres usar desde la app Mapas de tu iPhone

-Paso 6: También puedes elegir una carta al instante pulsando el botón derecho de tu iPhone dos veces