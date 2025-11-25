Tengo varias tarjetas Navigo en mi iPhone. ¿Cómo elijo con quién quiero viajar?
La app de Apple Maps te permite crear varias tarjetas Navigo desmaterializadas en tu iPhone o Apple Watch.
Gestiona tus tickets no compatibles
Algunos billetes no pueden coexistir en el mismo medio. Gracias a la app Cartes, puedes usar fácilmente varios medios (Navigo pass, teléfono, reloj conectado, etc.) para separar tus entradas y evitar incompatibilidades.
Viajan juntos
La app Cards te permite usar varias tarjetas sin papel para comprar y validar billetes para varios viajeros. Cada persona debe tener su propia tarjeta.
Navega de un mapa desmaterializado a otro
-Paso 1: Desde el menú de compras de tu app IDFM, elige la opción "En mi iPhone"
-Paso 2: Selecciona la tarjeta con la que quieres comprar el billete
-Paso 3 : ¿Necesitas una nueva tarjeta virtual para viajar con otros? Crea uno nuevo con facilidad
-Paso 4: Comprar como siempre
-Paso 5: Para viajar, elige la tarjeta que quieres usar desde la app Mapas de tu iPhone
-Paso 6: También puedes elegir una carta al instante pulsando el botón derecho de tu iPhone dos veces
Si has creado varias tarjetas Navigo desmaterializadas, debes indicar con cuál quieres validar:
- Seleccionándolo en tu pantalla tras una doble pulsación del botón derecho para mostrar las cartas disponibles.
Imagen 1 de 1
- Activando primero el modo Transporte Exprés para esta tarjeta desde la app de Mapas (ver Modo Exprés),
Para reconocer la tarjeta en la que quieres activar el modo Express Transport, aparecen los últimos 4 dígitos del número de tarjeta en la imagen de la tarjeta.
Bueno saberlo
Algunas aplicaciones solo pueden mostrar el contenido de una única tarjeta digital. En este caso, la app muestra la tarjeta con la que validaste por última vez. Mientras aún no hayas viajado con una de estas tarjetas, la app mostrará la primera tarjeta que creaste (la más antigua).