Tengo un ticket válido en mi móvil/smartwatch, pero me cuesta validarlo
Si tienes problemas para validar, mira Cómo verificar con mi teléfono
Si, a pesar de estas recomendaciones, sigues teniendo dificultades, contacta con un agente en el resort :
Él podrá orientarte y, en particular, comprobar la presencia de un ticket válido en tu teléfono o en tu reloj conectado.
Bajo ciertas condiciones, si tienes un pase Navigo Month o Navigo Week, el agente podrá darte un cupón de desglose o dos vales de un solo uso para continuar tu viaje.
Si nunca has podido validar
Si nunca has podido validar a pesar de tener uno o más billetes válidos en tu teléfono, puedes obtener un reembolso por estos billetes. Debes hacerlo desde tu teléfono:
Contáctanos > Mis billetes de transporte [...] / Tengo problemas para validar. Los billetes que te devolvan serán eliminados de tu teléfono/smartwatch.
Si tienes varios tickets en tu teléfono, repite este proceso para cada ticket.
Si no puedes validar en una estación concreta
Si no puedes validar en una estación concreta aunque ya hayas viajado con este teléfono o reloj conectado, contacta con un agente de la estación para informar del fallo.
Además, también puedes informarnos de este fallo desde tu teléfono. Esta información será valiosa para analizar si se puede mejorar el equipo correspondiente.
Contacta con el servicio de atención al cliente aquí.
Contáctanos > Mis billetes de transporte [...] / Tengo problemas para validar.