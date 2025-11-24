Si tienes un billete válido en tu iPhone o Apple Watch, puedes viajar en toda la red de transporte de Île-de-France, dentro de los límites de las fechas y zonas seleccionadas en el momento de la compra.

Para validar tu ticket, sujeta la parte superior de tu iPhone o la pantalla de tu Apple Watch en el objetivo de lectura sin contacto del validador. Para facilitarte el acceso al validador, se recomienda encarecidamente que actives el modo "transporte exprés" en tu tarjeta Navigo en la app de Apple Maps. Esto te permite validar el billete cargado en tu iPhone o Apple Watch con un simple gesto sin tener que reactivar o desbloquear tu dispositivo para todos tus trayectos. Ver pregunta: ¿qué es el modo exprés? Desde la app de Mapas, selecciona tu tarjeta Navigo > (...) > Express >Transport Card datos activados. Si el modo de transporte exprés no está activado en la tarjeta Navigo donde se encuentra el billete que quieres usar, debes seleccionar la tarjeta con la que quieres viajar. Para ello, cuando la pantalla esté desbloqueada, pulsa dos veces el botón derecho y selecciona la tarjeta que quieres usar para viajar. Esta operación debe repetirse cada vez que te comprometes.

1 tarjeta Navigo en iPhone = 1 viajero

En iOS, también es posible crear diferentes tarjetas virtuales para almacenar los billetes de otros pasajeros. Pero debes estar en regla para validar cada tarjeta virtual.

Para viajar, elige la tarjeta que quieres usar desde la app Wallet de tu iPhone.