Si te quedas sin batería, algunos modelos de iPhone te permiten seguir validando durante un cierto periodo de tiempo con tu tarjeta Navigo desmaterializada, siempre que el modo de transporte exprés esté activado en esta tarjeta.

Si solo tienes una tarjeta Navigo desmaterializada en tu iPhone, el modo de transporte exprés está activado por defecto en esta tarjeta, lo que te permite beneficiarte de esta "reserva" en caso de que la batería se vaya

Si tienes varias tarjetas Navigo desmaterializadas en tu iPhone, la "reserva" solo se aplica a la tarjeta Navigo desmaterializada en la que hayas activado el modo de transporte exprés