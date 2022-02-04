Si has perdido o te han robado el pase Navigo, lo que te permitía tomar tu Vélib', aquí tienes los pasos que debes seguir.

Para seguir usando el transporte público:

Si tienes un pase Navigo personalizado (con tu foto): debes presentar una declaración de pérdida o robo en línea en tu Espacio Personal o en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF. Tu pase Navigo será reemplazado (directamente en la agencia o por correo si declaras online).

Si tienes un pase Navigo Easy o Discovery: tu pase no es reemplazado, debes conseguir uno nuevo en las taquillas o mostradores de la RATP y en la Taquilla de Servicios Navigo SNCF.

Para seguir usando Velib':

Para evitar cualquier uso del servicio Vélib' sin tu conocimiento con tu pase Navigo, y para seguir usando Vélib' durante el periodo de validez de tu pase, contacta con atención al cliente en el 01 76 49 1234, que te proporcionará los códigos de acceso para usar las bicicletas durante el resto de tu pase.