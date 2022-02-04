Para consultar el historial de tus compras en Vélib' realizadas a través de la aplicación Île-de-France Mobilités, inicia sesión en Île-de-France Mobilités Connect, luego ve a la sección "Menú" y, tocando tu nombre, a "Mis últimas compras".

Por favor, tenga en cuenta que debe estar conectado a Île-de-France Mobilités Connect en el momento de su compra para beneficiarse de este servicio.

Esta página resume todas las compras realizadas, pero no incluye las cantidades cobradas si superas tu plan. Estas cantidades te serán comunicadas por Vélib', por correo electrónico, 7 días después de la finalización de la validez de tu pase.