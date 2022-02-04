Desde la app Île-de-France Mobilités puedes comprar los siguientes pases Vélib':

El Ticket V, para un viaje en un Vélib mecánico o eléctrico;

El clásico pase de 24 horas, incluyendo 30 minutos en un Vélib' mecánico durante 24 horas;

El pase eléctrico de 24 horas, incluyendo 45 minutos en un Vélib' eléctrico y 60 minutos en un Vélib' mecánico, durante 24 horas;

El pase de 3 días, incluyendo 45 minutos en un Vélib' eléctrico y 60 minutos en un Vélib' mecánico, para 72.

Los pases permiten alquilar hasta 5 bicicletas simultáneamente.

Para más información sobre estos paquetes, visita Vélib'.