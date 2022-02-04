Primero, asegúrate de que tu teléfono es compatible:

La mayoría de los teléfonos Android NFC con al menos la versión Android 6.0 son compatibles.

Todos los modelos a partir del iPhone 7 son compatibles al menos con la versión de iOS 13 y con iOS 14.5 para los iPhones XR, XS y XS Max con la última versión de la aplicación.

Si es así, asegúrate de que el NFC de tu teléfono esté activado (en la configuración de tu teléfono).

Por último, comprueba la posición del pase Navigo en relación con el teléfono, que varía de un teléfono a otro:

En la mayoría de los teléfonos Android, tienes que mostrar el pase en la parte trasera del teléfono,

· En los modelos Sony Xperia XZ y Sony Xperia X, tienes que colocar la tarjeta frente a la pantalla,

· En iPhones, debes hacer clic en "Leer mi pase" antes de presentar el pase en la tarjeta situada en la parte superior del teléfono, mirando hacia la pantalla o en la parte trasera. Para los iPhones XR, XS y XS Max, necesitas al menos iOS 14.5, y para la aplicación IDFM, se requiere su última versión de la 7.0.5.

En la vibración, tu pase se detecta y está listo para recargarse: la lectura/escritura continúa, así que no deberías mover el pase y esperar la confirmación visual de la app antes de retirar el pase.



