Bérangère Decros, responsable de proyectos de Marketing y Venta de Entradas en Île-de-France Mobilités
Publicado el
Mi trabajo: gestor de proyectos de marketing y venta de tickets
La actividad de mi departamento consiste en diseñar, implementar, comercializar y operar los servicios de Billetes e Información para Pasajeros que permiten a los residentes de Île-de-France viajar fácilmente por la región de Île-de-France. En lo que a mí respecta, estoy específicamente involucrado en el mundo de la venta de billetes.
El término de billetes es un término que abarca todo lo que te permite comprar billetes de transporte y viajar validando tu billete en equipos de validación (terminales en estaciones de tren y metro, validadores en tranvías o autobuses). Esto también incluye las diferentes formas de suscripciones, métodos de pago, medios de validación e incluso la red de distribución...
Dentro de este departamento, tengo dos misiones principales:
1. El diseño de nuevos servicios. Esto consiste, por un lado, en identificar las necesidades no cubiertas por la oferta actual y luego definir y enmarcar las soluciones del mañana para satisfacerlas.
Esto nos ha llevado, por ejemplo, a desarrollar la oferta existente de Navigo con la implementación de un pase como Navigo Liberté+, que solo permite que te facturen si viajas. O la implementación del SMS Ticket a bordo de los autobuses.
Pero estos nuevos servicios también implican un enfoque de la movilidad en su conjunto, buscando hacer que los desplazamientos sean más fluidos para los residentes de Île-de-France, gracias a ofertas y servicios que combinan transporte público y todos los demás servicios de movilidad sostenible (ciclismo, coche compartido, coche compartido, etc.).
2. El desarrollo de asociaciones, para experimentar y luego desplegar nuevas ofertas y características a los residentes de Île-de-France. En términos muy concretos, esto se traduce en:
- Île-de-France Mobilités Connect, una cuenta única que permite acceder a todos los servicios de transporte público en Île-de-France (despliegue en curso), pero también a servicios de coche compartido...
- La venta de servicios complementarios de movilidad, como la integración de Vélib' directamente en la aplicación Île-de-France Mobilités, para ofrecer a nuestros clientes un viaje que permanezca completamente anclado en el entorno de Île-de-France Mobilités.
- Experimentos con intermediarios con empresas, para facilitar el reembolso a los empleadores...
Habilidades y cualidades
Las 4 habilidades clave para tener éxito en mi trabajo
- Sentido del servicio al cliente
- Multitarea (la capacidad de gestionar varias actividades al mismo tiempo)
- Dirección, coordinación y gestión de proyectos con múltiples partes interesadas
- Saber identificar oportunidades y priorizar
Las cualidades que me sirven a diario
- Buenas habilidades interpersonales, buena capacidad para formar parte de un trabajo colectivo
- Una gran capacidad de adaptación
- Respuesta
- Habilidades de escucha y análisis
¿Cuál es mi vida diaria en el trabajo?
¡Reuniones continuas! ;)
Pero también la gestión de nuestros proveedores de gestión de proyectos y servicios de gestión de proyectos, la definición y el alcance de los servicios, el análisis de oportunidades de mercado y el encuadre de la estrategia a proponer a la dirección de Île-de-France Mobilités.
En mi vida diaria, también hay muchas reuniones con socios y cuestiones de negociación y contratación.
¿También gestiono proyectos para la realización de desarrollos técnicos? Esto implica interactuar con muchos actores dentro de Île-de-France Mobilités, pero también con transportistas, nuestros socios, etc. desde la fase upstream con el alcance del servicio, hasta la fase downstream, el lanzamiento real del servicio o producto.
En mis misiones también hay sesiones de lluvia de ideas, estudios de necesidades e investigación de mercado.
Y finalmente la configuración, el seguimiento y la retroalimentación sobre los experimentos de nuevos servicios.
Mi trayectoria
Llevo 3 años en Île-de-France Mobilités. Anteriormente, trabajé en una oficina de diseño durante 12 años —de los cuales 6 dedicamos al sector del transporte— antes de incorporarme a un operador (Transdev) durante 3 años.
¿Por qué me encanta mi trabajo?
Siento que soy realmente útil, que mi trabajo está marcando la diferencia día a día para la gente de la región de Île-de-France, porque mejorar las condiciones de movilidad significa trabajar por la calidad de vida de todos.
También me gusta mi trabajo cuando veo que los proyectos se concretan sobre el terreno. Y luego, es muy gratificante influir personalmente en la estrategia de la empresa (definición de la hoja de ruta del servicio, priorización de desarrollos y definición de las normas de servicio prestadas a los clientes).
En Île-de-France Mobilités, los equipos y la dirección están totalmente comprometidos en servir a la gente de la región de Île-de-France, todos avanzan en la misma dirección: y eso es realmente satisfactorio a diario.
Hace 20 años, cogí un trabajo de verano en Transilien, vendiendo entradas en la estación. Y desde entonces he mantenido un hilo conductor común de "transporte" a lo largo de mi carrera. ¿Una coincidencia? ¡De nada!
Las profesiones del transporte son muy amplias y enriquecedoras, cuando pones un pie en el sector es difícil salir de este sector tan adictivo, especialmente si tienes una fibra de "servicio público". No dudes en probarlo, ¡no querrás irte!