Bérangère Decros, responsable de proyectos de Marketing y Venta de Entradas en Île-de-France Mobilités

Mi trabajo: gestor de proyectos de marketing y venta de tickets

La actividad de mi departamento consiste en diseñar, implementar, comercializar y operar los servicios de Billetes e Información para Pasajeros que permiten a los residentes de Île-de-France viajar fácilmente por la región de Île-de-France. En lo que a mí respecta, estoy específicamente involucrado en el mundo de la venta de billetes.

El término de billetes es un término que abarca todo lo que te permite comprar billetes de transporte y viajar validando tu billete en equipos de validación (terminales en estaciones de tren y metro, validadores en tranvías o autobuses). Esto también incluye las diferentes formas de suscripciones, métodos de pago, medios de validación e incluso la red de distribución...

Dentro de este departamento, tengo dos misiones principales:

1. El diseño de nuevos servicios. Esto consiste, por un lado, en identificar las necesidades no cubiertas por la oferta actual y luego definir y enmarcar las soluciones del mañana para satisfacerlas.

Esto nos ha llevado, por ejemplo, a desarrollar la oferta existente de Navigo con la implementación de un pase como Navigo Liberté+, que solo permite que te facturen si viajas. O la implementación del SMS Ticket a bordo de los autobuses.

Pero estos nuevos servicios también implican un enfoque de la movilidad en su conjunto, buscando hacer que los desplazamientos sean más fluidos para los residentes de Île-de-France, gracias a ofertas y servicios que combinan transporte público y todos los demás servicios de movilidad sostenible (ciclismo, coche compartido, coche compartido, etc.).

2. El desarrollo de asociaciones, para experimentar y luego desplegar nuevas ofertas y características a los residentes de Île-de-France. En términos muy concretos, esto se traduce en: