Detrás de las cámaras de Île-de-France Mobilités: reunión con cuatro mujeres que hacen crecer tu transporte
Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Cuatro mujeres entre las 258 expertas empleadas en Île-de-France Mobilités. Cuatro mujeres que, al igual que sus 440 colegas, mujeres y hombres, trabajan a diario para aumentar nuestra movilidad en Île-de-France.
¿Por qué estas cuatro mujeres? Porque no necesariamente conoces su trabajo. Porque puede que no sospeches su papel crucial en tu desplazamiento diario. Y porque mujeres como ellas, como sus colegas, son esenciales para seguir mejorando la red de transporte en Île-de-France.
Charlotte Quint, Gestora de Proyectos de Competición de Autobuses
¿Su trabajo?
"Participar en la organización del concurso de todas las líneas de autobús de París y los suburbios interiores, para 2025."
En términos concretos, esto significa que Charlotte está trabajando en la creación de una red de autobuses armonizada en Île-de-France, con un alto nivel de servicio...
¿Su talento secreto?
"Saber cómo crear un diálogo entre las autoridades públicas y los actores privados"
Gwenaelle Larrey, Directora de Operaciones de Marketing
¿Su trabajo?
"Diseñar y gestionar la comercialización de nuestros diversos billetes de transporte, servicios y suscripciones."
Lo que significa, sobre todo, que Gwenaelle está pensando en las mejores formas de facilitar la vida a los usuarios en todos sus viajes.
¿Su principal motivación?
"Es un servicio público, es de hormigón."
Claire Dassy, Subdirectora del Departamento de Proyectos de Superficie
¿Su trabajo?
"Mi trabajo es crear nuevas líneas de tranvía y autobús con un alto nivel de servicio, para que la gente pueda viajar distancias cortas y medias"
¿Su principal motivación?
"Me gusta mi trabajo porque creo en la importancia y utilidad de los servicios públicos y en una política real de transporte para abrir territorios y mejorar la vida en los barrios. Me encanta mi trabajo porque tiene sentido."
Bérangère Decros, Gestora de Proyectos de Marketing y Venta de Tickets
¿Su trabajo?
Diseñar, implementar, comercializar y operarservicios de venta de billetes que permiten a los residentes de Île-de-France viajar más fácilmente por Île-de-France.
¿Su principal motivación?
"Tengo la sensación de que soy realmente útil, que mi trabajo marca la diferencia a diario para la gente de la región de Île-de-France, porque mejorar las condiciones de movilidad significa trabajar por la calidad de vida de todos."