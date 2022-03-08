Detrás de las cámaras de Île-de-France Mobilités: reunión con cuatro mujeres que hacen crecer tu transporte

Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Cuatro mujeres entre las 258 expertas empleadas en Île-de-France Mobilités. Cuatro mujeres que, al igual que sus 440 colegas, mujeres y hombres, trabajan a diario para aumentar nuestra movilidad en Île-de-France.

¿Por qué estas cuatro mujeres? Porque no necesariamente conoces su trabajo. Porque puede que no sospeches su papel crucial en tu desplazamiento diario. Y porque mujeres como ellas, como sus colegas, son esenciales para seguir mejorando la red de transporte en Île-de-France.