Charlotte Quint, Gestora de Proyectos de Competición de Autobuses en Île-de-France Mobilités
Participa activamente en el concurso de autobuses en Île-de-France: Charlotte Quint nos habla de su trabajo complejo y emocionante, nos explica por qué lo ama, la importancia de la diplomacia en su vida diaria y cómo facilita el diálogo entre autoridades públicas y operadores privados.
Mi trabajo: gestor de proyectos en concursos de autobuses
Dentro del Departamento de Licitación Competitiva (15 personas), estoy a cargo de la licitación competitiva de las líneas de autobús en París y en los suburbios interiores.
Primero me centré en los autobuses de los suburbios exteriores, las 1200 líneas de autobús confiadas a operadores privados históricos agrupados en la asociación OPTILE (Organización Profesional de Transporte de Île-de-France), ahora estamos lanzando la competición de líneas de autobús en París y los suburbios interiores. Una red de 311 líneas de autobús, que sin embargo es mucho mayor en cuanto a kilómetros o número de pasajeros.
¿Qué es la puja competitiva?
Hasta hace poco, las líneas de autobús en Île-de-France se operaban bajo un monopolio. Esto significa que una empresa, siempre la misma, era titular de un contrato operativo que se renovaba constantemente. Pero ahora las leyes europeas y nacionales nos imponen la fecha del 1 de enero de 2025 para la contratación de contratos de autobuses tras un procedimiento de licitación competitiva, como ocurrió con el agua...
Es un proceso de competencia con delegaciones de servicio público que comenzó con autobuses pero continuará con trenes, tranvías, RER y, finalmente, el metro.
En términos concretos, esto significa que tras una convocatoria de licitación, un operador, yasea francés o extranjero, podrá operar las líneas de autobús en París y en los suburbios interiores.
Esta competición es nueva en Île-de-France, pero ya es una realidad de larga data en muchas ciudades como Lyon y Lille. Allí, la operación de las líneas se pone a competir cada 5 a 10 años y los operadores ya están acostumbrados.
Para nosotros, en Île-de-France Mobilités, este proceso competitivo de licitación es, por supuesto, una respuesta a la necesidad de cumplir con la legislación nacional y europea, pero también es una forma, como autoridad organizadora de movilidad en Île-de-France, de animar a los operadores a ofrecernos los mejores proyectos operativos para mejorar la calidad del servicio en beneficio de los residentes de Île-de-France.
Habilidades y cualidades
Las 3 habilidades clave para tener éxito en mi trabajo
- Sabe cómo priorizar: no te dejes abrumar por el estrés ni por la alta densidad de temas
- La capacidad de trabajar e interactuar con multitud de interlocutores, internos y externos, con todas las culturas corporativas diferentes
- Gestión de proyectos, por supuesto, mi trabajo es el de director de orquesta
Las cualidades que me sirven a diario
- Sé diplomático
- Empatía
- Resistencia a la tensión
- Y siempre positividad, buen humor
¿Cuál es mi vida diaria en el trabajo?
- Supervisa el progreso de los diferentes proyectos, asegúrate de que cada equipo esté avanzando bien en sus entregables
- Desarrollo y enriquecimiento de herramientas de gestión
- Ser director, centralizar todas las preguntas sobre el tema
- Liderar reuniones mensuales con equipos multifuncionales para mantener un buen nivel de información para todas las partes interesadas
Mi trayectoria
Mi formación está muy centrada en contratos públicos, en un sentido amplio y en las interacciones entre los sectores público y privado.
Estudié Derecho, antes de obtener un máster en Ingeniería de Asociación Público/Privada en SciencesPo Lyon. Esta formación, que ya no existe, me permitió aprender a organizar un diálogo entre un actor privado y una autoridad pública que formula una necesidad, un servicio público que debe ser delegado, por ejemplo.
Tras mis estudios, me incorporé a una consultora dedicada al sector público, con un puesto centrado en cuestiones financieras. Ahí fue donde trabajé en mis primeras delegaciones de servicio público, analizando ofertas, adjudicando contratos, etc.
Y así fue como solicité plaza en Île-de-France Mobilités hace cinco años y medio.
¿Por qué me encanta mi trabajo?
Lo interesante de ser gestor de proyectos es que no soy un experto en negocios, pero trabajo con una variedad de especialistas : abogados, expertos financieros e ingenieros. No soy especialista, pero lo entiendo.
Y este trabajo me ofrece una vida diaria muy variada, una multitud de temas, dentro del marco muy codificado de una competición con el procedimiento de Delegación del Servicio Público. No hacemos lo mismo de un mes para otro, no es repetitivo. Por ejemplo, en este momento, estoy inmerso en cuestiones de patrimonio. Y luego me permite trabajar con mucha gente, muy diferente.