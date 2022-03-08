Charlotte Quint, Gestora de Proyectos de Competición de Autobuses en Île-de-France Mobilités

¿Qué es la puja competitiva?

Hasta hace poco, las líneas de autobús en Île-de-France se operaban bajo un monopolio. Esto significa que una empresa, siempre la misma, era titular de un contrato operativo que se renovaba constantemente. Pero ahora las leyes europeas y nacionales nos imponen la fecha del 1 de enero de 2025 para la contratación de contratos de autobuses tras un procedimiento de licitación competitiva, como ocurrió con el agua...

Es un proceso de competencia con delegaciones de servicio público que comenzó con autobuses pero continuará con trenes, tranvías, RER y, finalmente, el metro.

En términos concretos, esto significa que tras una convocatoria de licitación, un operador, yasea francés o extranjero, podrá operar las líneas de autobús en París y en los suburbios interiores.

Esta competición es nueva en Île-de-France, pero ya es una realidad de larga data en muchas ciudades como Lyon y Lille. Allí, la operación de las líneas se pone a competir cada 5 a 10 años y los operadores ya están acostumbrados.

Para nosotros, en Île-de-France Mobilités, este proceso competitivo de licitación es, por supuesto, una respuesta a la necesidad de cumplir con la legislación nacional y europea, pero también es una forma, como autoridad organizadora de movilidad en Île-de-France, de animar a los operadores a ofrecernos los mejores proyectos operativos para mejorar la calidad del servicio en beneficio de los residentes de Île-de-France.