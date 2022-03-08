Gwenaelle Larrey, Jefa de Operaciones de Marketing en Île-de-France Mobilités

¿Por qué hago este trabajo?

Para el aspecto relacional, la coordinación... Colaborar con la gente es lo que me motiva. Necesito esta dinámica de grupo.

Lo que me gusta de Île-de-France Mobilités es la diversidad. Personas, trabajos, perfiles, orígenes. Solo en mi departamento, hay una mezcla de ingenieros y diferentes profesionales del marketing. Nadie, originalmente, vengo de la industria alimentaria.

Trabajo en productos cotidianos, productos que tienen sentido y despiertan interés, productos que realmente cumplen un propósito y que yo mismo uso.

Cuando haces marketing, uno de los puntos esenciales es entender en qué estás trabajando, entender las expectativas...

Pero sobre todo, Île-de-France Mobilités es un servicio público, es concreto.