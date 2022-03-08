Claire Dassy, Subdirectora del Departamento de Proyectos de Superficie
Mi trabajo: Asistente del Jefe del Departamento de Proyectos de Superficie
Mi trabajo es crear nuevas líneas de tranvía para que la gente pueda viajar más fácilmente en distancias cortas y medias, pero también líneas de autobús con un alto nivel de servicio (autobuses que circulan por vías no mezcladas con coches).
Un enfoque urbano para los proyectos
En mi departamento, realizamos proyectos a largo plazo: desde su imaginación hasta su puesta en marcha con pasajeros... Esto significa anticipar cómo cambiará la necesidad de transporte dentro de 15 años: este es el tiempo medio que se tarda en implantar una línea de tranvía.
Para crear estas nuevas líneas de tranvía, nos basamos en las perspectivas estratégicas de desarrollo expresadas en el Plan Director de la Región de Île-de-France (SDRIF), en las recomendaciones del PDUIF (Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France). Antes de comenzar el trabajo, realizamos estudios sólidos durante los cuales colaboramos con ingenieros, arquitectos urbanos, especialistas operativos, etc.
Llevamos a cabo nuestros proyectos de transporte de "fachada a fachada", lo que significa que forman parte de un enfoque global para la recalificación del espacio público, con, por ejemplo, la creación de carriles bici, ampliación de aceras, la reanudación de las carreteras, etc. Por ello, trabajamos estrechamente con las comunidades (ciudades, municipios) que atravesan nuestros proyectos.
Habilidades y cualidades
Las 4 habilidades clave para tener éxito en mi trabajo
- Saber cómo orquestar el trabajo en equipo... con un verdadero sentido de la diplomacia: entre las habilidades internas fuera de nuestra gestión (departamento de contratos, comunicación, reorganización de autobuses, etc.), la experiencia externa (técnicos de las autoridades locales, gestión de proyectos, empresas especializadas que dirigen los sitios) y los financiadores a los que rendimos cuentas (Estado, la Región, Departamentos, etc.).
- Comprender los proyectos de planificación del uso del suelo a largo plazo, en sus dimensiones urbanas, sociales y políticas. Conoce todas las políticas públicas. Poder cambiar el enfoque (del detalle (mobiliario urbano) a general (rediseño del desplazamiento a escala de una zona habitable). Comprender el territorio en su conjunto.
- Sé generalista: aprende de forma resumida y, a menudo, en el trabajo, en muchos campos, entiende qué hacen otros oficios para desempeñar mejor el papel de director.
- Saber adaptarse para entender el papel de cada jugador, la cultura de cada jugador, aprender cómo funciona el equilibrio fuera de Île-de-France Mobilités, especialmente entre operadores.
Las cualidades que me sirven a diario
- Humildad, para poder durar: saber admitir que no lo sabes todo, atreverse a hablar de ello
- Entusiasmo
- Empatía, debemos ser capaces de entender por lo que la gente está pasando para gestionar las expropiaciones o para hacer que entiendan cómo esta obra, que afecta a sus vidas diarias, mejorará su barrio en el futuro.
- Tenacidad
¿Cuál es mi vida diaria en el trabajo?
¡No hay dos días iguales!
Elementos de los proyectos se presentan a cargos electos y a la población : estudios, proyectos, avances del trabajo, e incluso acciones educativas con niños (talleres con escuelas, colegios, etc.).
También realizamos mucho trabajo en la supervisión financiera de contratos, así como en la supervisión de procedimientos legales y de seguridad (en la fase de estudio, trabajo y pruebas), así como, por ejemplo, el examen de expedientes por parte de la comisión de liquidación amistosa para facilitar la vida a los traders durante los trabajos.
También nos encargamos de la comunicación en torno a los proyectos, las fases de estudio y a lo largo de las obras.
Mi formación
Estudié urbanismo y arquitectura.
Por qué amo mi trabajo
Me gusta mi trabajo porque forma parte de la planificación espacial : la movilidad es una dimensión importante de la planificación espacial. Y precisamente, esta es una de mis áreas de formación e interés.
Y luego construir proyectos de transporte público es realmente útil para el desarrollo sostenible, en particular y en territorios donde la movilidad es el comienzo de una forma de igualdad y libertad (para el acceso a la cultura, a las instalaciones, simplemente para desplazarse).
Por último, me gusta mi trabajo porque creo en la importancia y utilidad de los servicios públicos, en la importancia y utilidad de una política de transporte real para abrir territorios y mejorar la vida en estos barrios.
Mi trabajo tiene sentido.