Claire Dassy, Subdirectora del Departamento de Proyectos de Superficie

Un enfoque urbano para los proyectos

En mi departamento, realizamos proyectos a largo plazo: desde su imaginación hasta su puesta en marcha con pasajeros... Esto significa anticipar cómo cambiará la necesidad de transporte dentro de 15 años: este es el tiempo medio que se tarda en implantar una línea de tranvía.

Para crear estas nuevas líneas de tranvía, nos basamos en las perspectivas estratégicas de desarrollo expresadas en el Plan Director de la Región de Île-de-France (SDRIF), en las recomendaciones del PDUIF (Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France). Antes de comenzar el trabajo, realizamos estudios sólidos durante los cuales colaboramos con ingenieros, arquitectos urbanos, especialistas operativos, etc.

Llevamos a cabo nuestros proyectos de transporte de "fachada a fachada", lo que significa que forman parte de un enfoque global para la recalificación del espacio público, con, por ejemplo, la creación de carriles bici, ampliación de aceras, la reanudación de las carreteras, etc. Por ello, trabajamos estrechamente con las comunidades (ciudades, municipios) que atravesan nuestros proyectos.