La tarjeta de identidad RER NG

Publicado el

Un nuevo tren para el RER E y D, el RER NG (por "nueva generación"), está llegando a la red. ¡Vamos a hacer las presentaciones!

Nombre

  • RER NG (nueva generación)

Fecha del pedido

  • Enero de 2017

Tipo

  • Tren eléctrico de dos pisos

Tamaño

  • 6 a 7 coches (entre 112 y 130 metros)

Número de plazas

  • 1.563 asientos para trenes de 6 coches y 1.861 asientos para trenes de 7 coches

Líneas

  • el RER NG circulará por las líneas RER E y RER D

Velocidad máxima

  • 140 km/h

Fecha de entrada en servicio

  • 13 de noviembre de 2023 : en el RER E
  • Finales de 2024 : en la línea RER D
Interior de un tren NG RER
Conocémonos mejor

Accesibilidad

  • Accesible para todo tipo de discapacidad (sensorial, psicológica, personas con movilidad reducida).
  • Cubrir el hueco para pasajeros con movilidad reducida: 2 puertas por tren (1 puerta en cada extremo de vagón)
  • Información en tiempo real para los pasajeros mediante pantallas y anuncios de audio.
  • Espacios reservados para personas con movilidad reducida.

¿Señales distintivas?

  • 256 puertos USB en los trenes destinados al RER E y 312 en los que equiparán el RER D
  • 5 zonas de pasajeros para diferentes tipos de espera
  • Luz natural que cambia con la hora del día
  • Calefacción en invierno y aire acondicionado en verano
Interior de un tren RER NG con pantalla de información
