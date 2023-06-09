La tarjeta de identidad RER NG Publicado el 2023 June 09

Un nuevo tren para el RER E y D, el RER NG (por "nueva generación"), está llegando a la red. ¡Vamos a hacer las presentaciones!

La tarjeta de identidad RER NG Nombre RER NG (nueva generación) Fecha del pedido Enero de 2017 Tipo Tren eléctrico de dos pisos Tamaño 6 a 7 coches (entre 112 y 130 metros) Número de plazas 1.563 asientos para trenes de 6 coches y 1.861 asientos para trenes de 7 coches Líneas el RER NG circulará por las líneas RER E y RER D Velocidad máxima 140 km/h Fecha de entrada en servicio 13 de noviembre de 2023 : en el RER E

: en el RER E Finales de 2024 : en la línea RER D

