La tarjeta de identidad RER NG
Publicado el
Un nuevo tren para el RER E y D, el RER NG (por "nueva generación"), está llegando a la red. ¡Vamos a hacer las presentaciones!
Nombre
- RER NG (nueva generación)
Fecha del pedido
- Enero de 2017
Tipo
- Tren eléctrico de dos pisos
Tamaño
- 6 a 7 coches (entre 112 y 130 metros)
Número de plazas
- 1.563 asientos para trenes de 6 coches y 1.861 asientos para trenes de 7 coches
Líneas
- el RER NG circulará por las líneas RER E y RER D
Velocidad máxima
- 140 km/h
Fecha de entrada en servicio
- 13 de noviembre de 2023 : en el RER E
- Finales de 2024 : en la línea RER D
Conocémonos mejor
Accesibilidad
- Accesible para todo tipo de discapacidad (sensorial, psicológica, personas con movilidad reducida).
- Cubrir el hueco para pasajeros con movilidad reducida: 2 puertas por tren (1 puerta en cada extremo de vagón)
- Información en tiempo real para los pasajeros mediante pantallas y anuncios de audio.
- Espacios reservados para personas con movilidad reducida.
¿Señales distintivas?
- 256 puertos USB en los trenes destinados al RER E y 312 en los que equiparán el RER D
- 5 zonas de pasajeros para diferentes tipos de espera
- Luz natural que cambia con la hora del día
- Calefacción en invierno y aire acondicionado en verano