Revolución del ticketing: visuales para la comunicación Publicado el 2024 November 29

Desde el miércoles 1 de enero de 2025, una revolución en el billete ha simplificado los viajes para pasajeros ocasionales del transporte público en la región de Île-de-France. ¿En el programa de esta revolución? Dos billetes de tarifa sencilla para todos los viajeros en Île-de-France, donde residan, y el pase Navigo Liberté+ extendido a toda la región. En esta página, encuentra todo el contenido para comunicar y entender la revolución del billete de transporte público en Île-de-France.

¡Es la revolución de la venta de billetes!

Visual: Pulsa insertar

Visuales: la tabla de precios

Vídeo - la explicación de las 2 tarifas únicas

Para poder ver este vídeo, debe

aceptar el depósito de cookies de Youtube

Visuales: los 3 desafíos de la revolución de la venta de billetes

Visuales: ¿qué es la revolución del ticketing?

Visual: el folleto de la revolución de la venta de billetes

Visual: Cartel A4 anunciando la revolución de la venta de entradas

Visual: Revolución Kakemono

Visuales: la campaña publicitaria como revolución en el ticketing

Navigo Liberté + extendido: los visuales de la campaña

Campaña "Para unirse a Anna en el restaurante"

Campaña "Ir a jugar a los bolos con Karim"

El Navigo Liberté + flyer

El kakemono y el Navigo Liberté + cartel

Los carruseles de la campaña Navigo Liberté + Versión rosa: "-20% en tu primer viaje e incluso en los siguientes"

Versión verde: "¿AUTOBÚS O METRO?"

Versión naranja: "€1.99 MAX"