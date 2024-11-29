Revolución del ticketing: visuales para la comunicación
Desde el miércoles 1 de enero de 2025, una revolución en el billete ha simplificado los viajes para pasajeros ocasionales del transporte público en la región de Île-de-France. ¿En el programa de esta revolución? Dos billetes de tarifa sencilla para todos los viajeros en Île-de-France, donde residan, y el pase Navigo Liberté+ extendido a toda la región. En esta página, encuentra todo el contenido para comunicar y entender la revolución del billete de transporte público en Île-de-France.