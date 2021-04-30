Marie-Christelle, gestionnaire des transports scolaires adaptés

Qui es-tu, Marie-Christelle ?

J’ai 48 ans. Je suis arrivée à Île-de-France Mobilités le 15 juin 2020, comme gestionnaire des transports adaptés au sein du pôle Transports scolaires et adaptés des Yvelines (TSA). Auparavant, j’ai travaillé pendant près de 25 ans dans une collectivité. Pendant 10 ans, j’ai accompagné des personnes dans leur recherche d’emploi. Puis, j’ai rejoint le service comptabilité avant d’intégrer le Centre communal d’action sociale. Ce service vient en aide à des populations en difficulté sur le plan alimentaire et financier. J’étais également en charge de la comptabilité du service.

Comment es-tu arrivée chez Île-de-France Mobilités ?

Je cherchais un nouveau poste. J’avais déposé mon CV sur le site du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Île-de- France. Une chargée de développement RH, a repéré mon CV et m’a contactée. Je ne connaissais pas du tout Île-de-France Mobilités pensant qu’il s’agissait d’une entreprise privée. J’ai postulé sans conviction, notamment parce que je suis en fauteuil roulant. Et pourtant … j’ai été contactée, l’entretien s’est formidablement passé et Île-de-France Mobilités a accepté de prendre en charge mon transport (avec le service PAM – Pour Aider à la Mobilité). « Quand on voit un CV comme le vôtre, on ne peut pas le laisser s’échapper » m’avait dit la RH. Ça redonne confiance en soi !

Quelles sont tes missions chez Île-de-France Mobilités?

Ma mission est la mise en place d’un transport pour les enfants qui vont à l’école et sont dans une situation de handicap qui le nécessite. En relation avec les transporteurs, le département Transport Scolaire Adapté (TSA) prend en charge le règlement des transports des enfants, après accord de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Tout me plaît dans ce travail. Et même si cela pourrait sembler un virage total par rapport à mes postes précédents, c’est en fait très cohérent parce que nous venons en aide très concrètement à des familles qui en ont besoin. Et puis ce poste me permet de rester quand même dans les chiffres – que j’aime - car je suis aussi en charge du suivi et du contrôle de la facturation.

6 mois (ou presque) chez Île-de-France Mobilités dans un contexte particulier (confinement, déconfinement, reconfinement)… quel bilan en tires-tu ?

J’ai de la chance, je suis tombée sur une équipe formidable. J’ai été très bien intégrée dès le premier jour, alors même que nous étions déjà partiellement en télétravail, au sortir du premier confinement. Du coup le reconfinement ne m’a pas dérangée : nous communiquons très bien avec les collègues, soit par Skype ou par mail et téléphone. Il y a toujours quelqu’un pour répondre !