Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del paquete anual Imagine R Student

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso 2022 - 2023

La conclusión de una suscripción y el uso de un paquete anual imaginado por R Etudiant presupone el conocimiento y constituye la aceptación plena, completa y sin reservas de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso por parte del titular de la cuenta y el pagador, si es distinto del titular de la cuenta. El Pagador, si es diferente del Titular de la Cuenta, se compromete a comunicar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso al Titular de la Cuenta, así como a informarle de sus obligaciones.

El paquete imagine R Student, creado por Île-de-France Mobilités, es gestionado por GIE Comutitres, en adelante denominados "GIE Comutitres" o "Agence imagine R" en su nombre y en nombre de las aerolíneas RATP, SNCF Voyageurs, Optile (agente de los operadores privados) y cualquier transportista que haya obtenido una delegación de servicio público de Île-de-France Mobilités, en adelante denominadas "Carriers"

El pase anual imagine R Student se carga en un pase nominativo Navigo imagine R, que es estrictamente personal y no transferible. El pase Navigo imagine R es propiedad de Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Movilidad de Île-de-France) y de los Transportistas.

El nombre "Holder" indica por nombre a la persona cuya foto e identidad aparecen en el pase R de Navigo imagin. El nombre "Pagador" indica a la persona física que paga la suma global.

El sitio web "jegeremacartenavigo" se refiere al sitio web jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr, gestionado por el GIE Comutitres y accesible a través del sitio web www.iledefrance-mobilites.fr, gestionado por Île-de-France Mobilités.

Artículo 1 - Presentación y uso del paquete Imagine R Student

1-1 Utilizable dentro del marco de las tarifas de Île-de-France, el pase anual Imagine R Étudiant permite viajar en las líneas regulares de transporte público de las compañías, incluyendo los autobuses nocturnos Orlybus, Roissybus, Noctilien y Filéo, así como en ciertos servicios locales y trenes Transport on Demand, TER o Intercités (excepto reserva requerida) en segunda clase. Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France. No es válida en Orlyval, el TGV ni en las líneas de transporte público que no aplican la tarifa de Île-de-France. No puede complementarse ni utilizarse como complemento a un abono de temporada SNCF Voyageurs ni a un billete de tren.

1-2 Está reservado para estudiantes residentes en Île-de-France, menores de 26 años a 1 de septiembre de 2022 y que sigan un curso inicial de formación de al menos 350 horas teóricas en una institución de educación superior o que impartan educación postsecundaria y formación de aprendizaje, según el Ministerio de Educación Nacional.

Los alumnos con contratos de profesionalización quedan excluidos.

1-3 Todas las comunicaciones (cartas, correos electrónicos, SMS o llamadas telefónicas) están dirigidas al pagador del paquete. No se recopilan las direcciones de correo electrónico de los Responsables de Tratamiento de Datos menores de 15 años, no se les contactará. El Navigo imagine R pass o el correo electrónico de recarga se envía al titular de la tarjeta o al pagador según la elección expresada en el momento de la suscripción.

Artículo 2 - Suscripción al paquete Imagine R Student

2-1 El paquete Imagine R Student puede suscribirse:

- Por internet, desde el espacio personal del pagador en la web jegeremacartenavigo (excepto en contratos financiados por un tercero o pagados por cheque)

- Por correo postal para el paquete financiado por un tercero pagador (asociaciones, autoridades locales, etc.) o pagado por cheque: el formulario debidamente rellenado y acompañado de todos los documentos necesarios debe enviarse a la Agencia Imagine R. El formulario de suscripción puede recogerse en las agencias de ventas de los transportistas, los contadores RATP o los mostradores de servicio de Navigo SNCF listados en la web iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r a la pregunta "¿Dónde puedo encontrar un formulario en papel?"

2-2 Todas las nuevas suscripciones deben ir acompañadas de una foto reciente del pasaporte (frontal, sin cabeza, fondo neutro, 35x41, sin usar, no escaneado, no fotocopiado), el medio de pago, la aceptación de estos Términos y Condiciones, así como un certificado de matrícula o escolar 2022-2023 (escrito en francés) sellado y/o firmado, o una fotocopia del carné de estudiante 2022-2023 (ambos lados) sin mención manuscrita. No se aceptan tarjetas de estudiante de Trades y/o certificados de años anteriores.

- Para las suscripciones online, tras completar el formulario online y enviar todos los documentos necesarios (véase arriba), el Pagador debe firmar electrónicamente los documentos relacionados con la suscripción al contrato.

- Para suscripciones por correo, el formulario debidamente completado y firmado debe enviarse a la Agencia Imagine R.

2-3 En la medida en que la solicitud esté completa, se espera un plazo máximo de 21 días entre la fecha de recepción de la solicitud de suscripción por parte de la Agencia, imaginemos R y:

- la fecha de envío de la carta para una suscripción en papel (como lo indica el matasellos),

- la fecha en que se envió el correo electrónico de aceptación de la suscripción al pagador para una suscripción online.

Ningún billete comprado para viajar durante este periodo de 21 días será reembolsado.

2-4 Se envía una carta, o un correo electrónico si la suscripción se realizó en línea, al pagador y el expediente queda en espera en los siguientes casos:

- en ausencia de foto o prueba (certificado de inscripción, preinscripción escolar, tarjeta de estudiante 2022-2023, aviso de inscripción, acuerdo de inscripción, certificado de inicio de curso, certificado de matrícula, certificado de preinscripción, certificado de preinscripción, certificado de afiliación al plan de seguridad social estudiantil, comprobante de pago de matrícula, etc.), ni documento necesario para el pago al suscribirse por correo (datos bancarios, firmados o cheque)

- cuando el establecimiento no está informado,

- cuando el tipo de formación seguida o el tipo de contrato de trabajo-estudio no se especifica en el certificado de registro o formación.

Una vez recibidos los elementos faltantes por parte de la Agencia Imagine R, la solicitud de suscripción se considera completa. A partir de esa fecha se aplica un plazo de tramitación de hasta 21 días.

Cuando la Agencia imagina que R valida una solicitud de suscripción en los últimos 16 días del mes actual M para elegir el inicio de validez en el mes M, la Agencia pospone esta validez al mes M+1.

Ningún billete comprado para viajar durante este periodo será reembolsado.

Agence imagine R se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales de respaldo para verificar las declaraciones del titular de la cuenta y/o del pagador. En cualquier momento, la Agencia R puede solicitar al pagador que proporcione un justificante de la formación 2022/2023 para el titular escrito en francés (no se aceptan la tarjeta de estudiante de especialidad y/o los certificados de años anteriores). Si la prueba de formación no se devuelve dentro del mes siguiente al envío de la solicitud por parte de la Agencia Imagine R, esta última considerará que el titular no tiene derecho al paquete imagine R, puede rescindir automáticamente su contrato y prohibirle suscribirse a un nuevo paquete imagine R por un periodo de 3 años.

2-5 El Pagador debe informar a la Agencia Imagine R por correo postal o correo electrónico de cualquier cambio en la situación relativa a la dirección postal, la institución a la que asistió o la pérdida del estatus de estudiante del titular, dentro del mes siguiente al cambio.

2-6 El paquete está suscrito por un periodo de 12 meses. Puede comenzar a elección del estudiante, por el mismo precio, el 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre de 2022 o 1 de enero de 2023. Para cualquier suscripción entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, el paquete vencerá a partir del 1 de enero de 2023. No se aceptarán solicitudes de suscripción para el año 2022-2023 después del 30 de abril de 2023. La renovación del contrato puede comenzar como muy pronto el primer día siguiente a la finalización del contrato vigente. Por tanto, el titular de la cuenta no puede tener dos contratos para el mismo periodo.

2-7 El titular de la cuenta puede consultar, desde el espacio personal del pagador en la web jegeremacartenavigo, el estado del procesamiento de su solicitud de paquete.

2-8 Durante el primer año de suscripción, el pase se carga en un Navigo imagina R pass que contiene el apellido, nombre y foto del titular. Al final del curso escolar, el pase Navigo imagine R debe quedarse y cargarse con el nuevo abono para la siguiente suscripción. En el momento de la renovación, y antes de recargar el pase, si el titular de la tarjeta ya no tiene su pase Navigo imagine R, habrá un cargo por la producción de un nuevo pase (8 € con impuestos, no reembolsable antes de recargar el pase, en caso contrario 23 €).

2-9 Al renovar el pase, el titular de la tarjeta o el pagador, según la elección expresada en el formulario, recibe una carta, un SMS o un correo electrónico invitándoles a recargar el pase Navigo imagine R. Si el titular recarga su pase Navigo imagine R después de que el pase haya validez, ningún billete comprado antes de la fecha de recarga será reembolsado.

2-10 En caso de no recepción de la carta/correo electrónico/SMS relacionado con la recarga del paquete (renovación del paquete), es responsabilidad del titular de la cuenta informarse sobre el seguimiento del procesamiento de su solicitud (información disponible en el espacio personal del pagador o por teléfono). No se hará ningún reembolso de los billetes de transporte comprados mientras esperan esta carta/correo electrónico/SMS.

2-11 Más allá del periodo de 21 días (cf. art. 2-1), la falta de recepción del pase Navigo imagine R puede declararse en las agencias comerciales de las compañías aéreas, en ciertos mostradores de la RATP, en la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF (1) (el pase se emite inmediatamente), en Internet, en la web jegeremacartenavigo conectándose a su espacio personal, o por correo postal a la agencia imagine R (un nuevo periodo de 10 días, excluyendo fines de semana y festivos, es de esperar para la entrega por correo). Ningún billete comprado para viajar durante este nuevo periodo será reembolsado.

2-12 No se harán reembolsos en caso de movimiento social por parte de los Transportistas distintos a los previstos en el Código de Transporte (Artículos L.1222-11 y siguientes).

Artículo 3 - Pago del paquete Imagine R Student

3-1 El pagador debe ser un mayor de edad o menor emancipado (debe proporcionarse prueba).

3-2 A Payor puede soportar varios paquetes Imagine R.

3-3 El pagador puede ser diferente del titular del pase Navigo imagina R.

3-4 El precio del paquete, que incluye una tasa administrativa (8 € con impuestos, no reembolsables), está fijado para el curso escolar. Se paga en efectivo en un solo pago o mediante domiciliación bancaria mensual en 9 (nueve) cuotas. No se permiten pagos en efectivo.

3-5 Independientemente de la fecha de suscripción, el precio del paquete debe ser el pago completo. En caso de suscripción posterior a la fecha de inicio de validez del paquete (cf. art. 2-4), no será posible reembolsar los meses ya transcorridos entre la fecha de inicio de la validez del paquete y la fecha de confirmación de la suscripción. No se reembolsará ningún billete de transporte si se adquirió antes de la solicitud de suscripción registrada por la agencia Imagine R.

3-6 En caso de interrupción temporal de la escolaridad (enfermedad, hospitalización, accidente, etc.), no se hará reembolso.

3-7 No es posible la suspensión, solo la terminación permite interrumpir los domicilios directos (cf. Art. 6)

Paquete Imagine R 3-8 pagado en efectivo:

- Por internet: se paga con tarjeta de crédito.

- Por correo: se paga mediante cheque bancario o cheque de caja. Cada solicitud de suscripción debe acompañar un solo cheque. Se cobrará al recibirlo.

3-9 Imagina una tasa plana R pagada por domiciliación bancaria:

3.9.1 Independientemente del método de suscripción (correo o internet), el mandato de domiciliación bancaria de la SEPA debe completarse y firmarse debidamente (firma electrónica a través de internet). En caso de suscripción por correo, también debe adjuntarse al envío un Extracto de Identidad Bancaria (RIB) correspondiente.

3.9.2 Tras la confirmación de la suscripción, el Pagador recibe información (carta de suscripción, por correo postal o al validar el pago de la suscripción en línea) que indica el importe de las sumas que se debitarán de la cuenta bancaria. Esta información también está disponible en el certificado de pase, accesible en cualquier momento en la web jegeremacartenavigo conectándose a su espacio personal, por teléfono o correo a la agencia imagine R, o en las agencias de ventas de las compañías, en ciertos mostradores de la RATP o en la Taquilla de Servicios Navigo SNCF (1). En caso de cambio en la tarifa, el pagador recibirá una comunicación por escrito indicando la cantidad actualizada de las sumas debitadas.

3.9.3 Los domicilios se realizan sobre la base de 9 domiciliaciones desde el primer mes de validez del paquete, al inicio del mes (no antes del día 5). Su importe corresponde a una novena parte del valor anual del paquete. La tasa de solicitud se añade al primer domicilio automático.

3.9.4 En caso de suscripción tardía, las cantidades debidas respecto al billete para los meses ya transcurridos entre la fecha de suscripción del paquete y el primer día de validez se suman al primer domicilio directo.

3.9.5 El pagador que desee cambiar la institución bancaria o la cuenta a cargo debe informar de esto, para que no haya interrupciones en el ritmo de los débitos directos:

- ya sea por internet, en la web de Jegeremacartenavigo conectándose a su espacio personal, introduciendo directamente sus nuevos datos bancarios,

- ya sea proporcionando nuevos datos bancarios en papel en una sucursal comercial de los Transportistas, ciertos contadores de la RATP, en el mostrador de Servicios de la SNCF de Navigo (1) o por correo a la agencia imagine R (cf. art. 8).

3.9.6 El cambio de pagador o el cambio de método de pago puede realizarse en una agencia comercial de los Transportistas, en ciertos contadores de la RATP, en el mostrador de Servicios Navigo SNCF (1) o por correo postal a la Agencia Imagina R.

Cuando el pagador cambia, el nuevo pagador rellena un nuevo Mandato de Domiciliación Bancaria SEPA y proporciona los datos de la cuenta bancaria correspondientes a los nuevos datos bancarios, para que no haya interrupciones en la frecuencia de los domicilios directos.

3.9.7 La revocación del Mandato de Domiciliación Directa solo se efectuará mediante carta dirigida a la Agencia Imagin.

Cualquier solicitud de revocación del Mandato de Domiciliación Directa SEPA debe ir acompañada de la designación de otro método de pago válido o pagador.

3.9.8 Los costes de los rechazos bancarios aplicados por la Agencia Imagine R (excluyendo incidentes técnicos no atribuibles al Pagador) son responsabilidad del Pagador y se incluyen en el importe del importe impagado. Cualquier importe impagado se suma al importe del siguiente domicilio automático.

Artículo 4 - Condiciones de uso del Navigo imagina el pase R

4-1 El titular de un pase Navigo imagine R cargado con un pase Navigo imagine R Student debe validarlo obligatoria y sistemáticamente en los dispositivos de control de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, bajo pena de pagar una compensación fija conforme a las normativas aplicables a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

4-2 En caso de olvidar su pase Navigo imagine R para viajar, el titular de la tarjeta debe comprar los billetes de transporte. Estos no serán reembolsados.

4-3 Durante las comprobaciones, debe presentarse el pase Navigo imagine R del titular, previamente validado, bajo pena de pagar una indemnización global conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros. En caso de duda sobre la identidad del Navigo, imagina el titular del pase R, se puede solicitar prueba de identidad.

4-4 El Navigo imagine R pass tiene un chip microprocesador y una antena de radio cuyo correcto funcionamiento depende de unas pocas precauciones básicas de uso que el Holder se compromete a respetar. En particular, el pase R de la imagen Navigo no debe estar sometido a torsión, doblado, corte, altas o bajas temperaturas, efectos electromagnéticos, altos niveles de humedad ni ningún otro tratamiento que sea manifiestamente inapropiado para el correcto funcionamiento del paso de la imagen Navigo R. Se recomienda encarecidamente guardar el pase Navigo Imagine R en una funda protectora.

4-5 En caso de que se demuestre un fallo del Navigo, imagina que R pasa:

- se reemplaza inmediatamente de forma gratuita en las oficinas de ventas de las compañías, en ciertos mostradores de la RATP o en la Taquilla de Servicios Navigo SNCF (1).

- en los otros Contadores de Portaaviones:

• Si el chip del pase R de Navigo imagine es legible, el titular recibe un cupón de avete válido durante 15 días y un pase temporal a cambio de su pase R de Navigo. Para obtener un nuevo pase Navigo, imagina R, el titular debe acudir a una agencia de ventas de transportistas, a ciertos contadores RATP o al mostrador de Servicios SNCF de Navigo (1), donde se le entregará a cambio del cupón de averías y del pase provisional previamente recibido.

• Si el chip del pase Navigo Imagine R no es legible, se pedirá al titular de la tarjeta que compre billetes reembolsables en un plazo de 15 días tras una solicitud por escrito dirigida a la Agencia Imagine R.

- el pagador también puede solicitar un reemplazo por correo enviando a la agencia Imagine R el justificante de deterioro obtenido en la taquilla a cambio del pase Navigo imagine R. El formulario completado y enviado por el pagador en un plazo de 48 horas le permitirá recibir el nuevo pase imagine R en el domicilio del titular o del pagador según la elección expresada en el formulario, en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) desde la recepción del formulario por la agencia imagine R (como lo demuestra el matasellos). A menos que haya una avería atribuible a la Agencia Imagine R, ningún ticket puede ser reembolsado más allá de 15 días.

4-6 En caso de daños deliberados en el paso R del Navigo imagina (especialmente raspado o perforado), el paso solo será reemplazado una vez. En este caso, se aplicará una tasa de reemplazo no reembolsable de 23 € incluyendo IVA. En caso de un segundo deterioro deliberado del pase, el contrato puede ser rescindido por la Agencia Imagine R conforme al Artículo 6.

4-7 Cualquier uso fraudulento del pase Navigo imagine R (falsificación, falsificación, uso del pase por un tercero) detectado durante una inspección resultará en la retirada inmediata del pase Navigo imagine R, la terminación del pase y puede dar lugar a procedimientos legales. Esta sanción se aplica al estafador o fraudes y a sus cómplices.

4-8 Cualquier uso irregular del pase Navigo imagine R (ausencia de un pase válido, no validación del paso en los dispositivos de validación de los operadores en particular) detectado durante una inspección resultará en el pago de una compensación fija conforme a las normativas aplicables a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

Artículo 5 - Pérdida o robo

5-1 En caso de pérdida o robo, el pase Navigo imagine R solo será reemplazado una vez mediante la aplicación de una tasa de reemplazo no reembolsable de 23 € incluyendo IVA (al presentar prueba de identidad), salvo en caso de extorsión o hurto agravado. En este último caso, la reconstrucción del pase es gratuita, previa presentación de una copia del recibo de la denuncia a la policía o a la gendarmería. En caso de una segunda pérdida o robo del pase, el contrato puede ser rescindido por la Agencia R conforme al artículo 6.

Se puede solicitar un reemplazo del pase Navigo imagine R:

- ya sea en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores de la RATP o en el mostrador de Servicios Navigo SNCF (1). El nuevo pase se emite de inmediato;

- o a través de Internet, en la web de jegeremacartenavigo, conectándose a tu espacio personal. El pase puede enviarse por correo o ponerse a disposición en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos contadores RATP o en los mostradores de servicio Navigo SNCF(1);

- o por teléfono con la agencia Imagine R.

En los dos últimos casos, el nuevo pase se enviará por correo en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) desde la fecha de la solicitud y solo los billetes de transporte adquiridos para viajar entre la fecha de recepción de la declaración de pérdida/robo por la Agencia Imagine R y hasta 2 días después de la fecha de envío del nuevo pase Navigo Imagine R (matasellos fe). La solicitud de reembolso se realiza por correo gratuito dirigida a la agencia imagine R y debe ir acompañada de los billetes originales comprados mientras se espera la recepción del nuevo pase.

5-2 Para los pagos por domiciliación bancaria, la comisión de remanufacturación se suma al siguiente domicilio directo. Para pagos en efectivo, el pago puede realizarse con tarjeta de crédito (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro), con cheque bancario.

5-3 El viejo Navigo imagina R pass se pone en oposición. Ya no puede utilizarse en redes de operadores.

5-4 Cualquier pase R de Navigo imaginado debe entregarse en una agencia de ventas de transportistas, en un mostrador de la RATP o en una taquilla de Navigo SNCF Services (1).

Artículo 6 - Terminación del contrato

6-1 Solo el pagador puede solicitar la terminación del contrato mediante carta certificada con acuse de recibo (LRAR) dirigida a la Agencia, imagina R. La terminación entra en vigor el primer día del mes siguiente a la recepción de la solicitud completa. Es definitiva para el curso escolar actual y solo está autorizada por las siguientes razones:

- interrupción de la escolaridad hasta el final del curso escolar (cesación de la asistencia, enfermedad prolongada, accidente). Se debe proporcionar un certificado;

- prácticas de más de 2 meses realizadas fuera de Île-de-France (solo para estudiantes matriculados en una institución situada en Île-de-France en el momento de la suscripción). Se debe proporcionar prueba;

- trasladarse fuera de la región de Île-de-France. Se debe proporcionar prueba de la nueva dirección;

- muerte del Portador. Se debe proporcionar un certificado de defunción;

- beneficio de la Solidarity Transport Ficing.

Los documentos de respaldo proporcionados deben estar redactados en francés.

El contrato puede ser rescindido sin motivo:

- Si la cancelación ocurre antes del inicio de la validez del paquete, solo se cobra la tasa de solicitud de 8 € al pagador.

- Durante el primer mes tras la fecha de suscripción, si la cancelación ocurre después del inicio de la validez del paquete, se facturan al Pagador la tasa de solicitud de 8 € y un pago mensual.

No se puede aceptar ninguna cancelación durante los últimos 3 meses de validez del paquete, lo que no puede dar lugar a un reembolso.

6-2 El contrato puede, sin perjuicio de daños e intereses o acciones legales, ser rescindido por ley por la Agencia Imagine R en el caso de:

- dos facturas impagadas sucesivas;

- fraude establecido en el momento de la suscripción: declaración falsa, falsificación de documentos de respaldo, contrato no pagado en su totalidad. En este caso, la cancelación no dará lugar a ningún reembolso y el titular de la cuenta y/o el pagador pueden ser condenados a pagar daños correspondientes al precio del pase Navigo imagine R;

- fraude establecido en el uso del billete Imagine R descrito en los artículos 4-6 y 4-7;

- 2ª pérdida o robo o daño deliberado al Navigo imagina el paso R;

- incumplimiento del artículo 2-3 (en particular la pérdida del estatus de estudiante que debe comunicarse en un plazo de un mes).

6-3 Cada mes que empieza vence.

- Para los pagos por domiciliación bancaria, estos se detienen automáticamente;

- para pagos en efectivo: si la cuenta del Pagador está a crédito y la terminación se autoriza por los motivos establecidos en el Artículo 6-1, la Agencia imagina que R reembolsa el pago en exceso en función de 1/9 del precio del paquete; si la cuenta del Pagador está endeudada, la terminación no entra en vigor hasta el día 1 del mes siguiente tras el pago de las sumas adeudadas.

Las tasas de solicitud no se reembolsan.

6-4 La Agencia imagina que R significa la terminación mediante una carta dirigida a la última dirección conocida del Pagador.

6-5 Agence imagine R se reserva el derecho de rechazar cualquier nueva suscripción:

- a un titular de la tarjeta cuyo contrato ya ha sido rescindido por fraude establecido o uso del billete por parte de un tercero. Esta negativa puede realizarse por un periodo de 3 años desde la fecha de terminación, en relación con el estafador y cualquier cómplice;

- a un pagador cuyo contrato ya ha sido rescindido por retraso o impago. Esta negativa puede realizarse por un periodo de 1 año desde la fecha de finalización.

6-6 De acuerdo con el artículo L221-2 del Código de Consumo, suscribirse al paquete imagine R no está sujeto a la aplicación del derecho de retirada existente para venta a distancia (a distancia).

Artículo 7 - Responsabilidad del pagador y del titular de la cuenta

Estos Términos y Condiciones son vinculantes tanto para el Pagador como para el Titular de la Cuenta, entendiéndose que el Pagador es el único responsable de los términos y condiciones relacionados con el pago.

Los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso se entregan sistemáticamente en la parte trasera de la copia del contrato firmada por el cliente en el momento de la suscripción por correo. También están disponibles en cualquier momento en www.iledefrance-mobilites.fr, en la sección "Precios".

Artículo 8 - Disposiciones diversas

Agence imagine R puede ser contactada por correo electrónico ([email protected]), a través del formulario de contacto accesible en el espacio personal de la web jegeremacartenavigo, por teléfono (09 69 39 22 22 – llamada sin recargo) y por correo postal (Agence imagine R – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9).

Artículo 9 - Información relacionada con datos personales

Como parte del paquete imagine R Etudiant, los datos personales del Responsable de Tratamiento de Datos y del Pagador son procesados por varios responsables de tratamiento que están preocupados por la protección de su privacidad:

- GIE Comutitres procesa datos personales en el contexto de la suscripción al paquete anual imagine R Etudiant, así como su gestión, prospección comercial, prevención y gestión de facturas impagadas, robo y pérdida de billetes de transporte, realización de análisis estadísticos y lucha contra el fraude.

- Île-de-France Mobilités procesa datos personales con fines institucionales y comerciales de comunicación;

- Los Transportistas procesan datos personales para gestionar las ventas en máquinas expendedoras, los controles, la gestión de datos de validación, así como para fines de comunicación y prospección;

Procesamiento 9-1 del que GIE Comutitres es responsable del procesamiento

¿Qué datos se recopilan?

La información relacionada con el titular de la cuenta y el pagador que permite su identificación se denomina "datos" en los mensajes de texto que aparecen a continuación.

Los datos recogidos en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

- Datos de identidad

- Situación familiar, económica y financiera

- Datos relacionados con métodos de pago

- Datos relacionados con el pago de facturas

- Datos de salud

¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a un procesamiento automatizado, para el cual GIE Comutitres es el Responsable de Datos, y cuyos propósitos son:

- La gestión del Paquete Anual imagina R Etudiant

- Prospección comercial

- Realizar análisis estadísticos

- Gestión de robos y pérdida de billetes de transporte

- Realizar encuestas de satisfacción

Además, el procesamiento con el propósito de prevenir y gestionar facturas impagadas y combatir el fraude puede resultar en el rechazo de la transacción o la rescisión del contrato.

¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

De conformidad con el artículo 6.1 del Reglamento de la UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre la protección de los datos personales (RGPD) y la Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978 sobre tecnología de la información, archivos y libertades, la recogida y el tratamiento de estos datos es posible en el marco del cumplimiento del contrato o con el consentimiento del Pagador, así como el Responsable de Datos y su representante legal cuando corresponda.

¿Cuánto tiempo conserva GIE COMUTITRES estos datos?

GIE COMUTITRES conserva los datos del cliente durante el cumplimiento del contrato así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

¿Quién puede acceder a estos datos?

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, el GIE Comutitres, sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público de la región de Île-de-France, miembros del GIE Comutitres, financiadores institucionales, instituciones de encuestas y estadísticas, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en la región de Île-de-France.

Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta pueden comunicarse para fines de gestión a un subcontratista ubicado en un tercer país que no sea miembro de la Unión Europea (Costa de Marfil y/o Madagascar).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales, información económica y financiera y el contrato.

Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea y autorizadas por la CNIL (Decisiones de la CNIL DF2011-535 y DF-2012-724).

9-2 Processing para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

Para enviar comunicaciones institucionales y/o comerciales a los Pagadores, Île-de-France Mobilités debe recopilar y procesar sus datos de identificación.

Este tratamiento se basa en el interés legítimo de Île-de-France Mobilités para el envío de comunicaciones no comerciales y en el consentimiento del Pagador, así como del Responsable de Datos y su representante legal cuando sea aplicable para el envío de comunicaciones comerciales.

Para estos fines, sus datos se conservan durante el periodo legal vigente. Puedes objetar o retirar tu consentimiento en cualquier momento.

Como parte de este procesamiento, los datos del Responsable de Información y del Pagador se comparten con los Departamentos GIE.

Procesamiento 9-3 del que los carteros son responsables de gestionar

Las operadoras procesan datos personales para los siguientes fines:

- la gestión de los datos de validación en cumplimiento con las deliberaciones de la CNIL en esta área;

- el control de multas y multas;

- operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

- Gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de operadores

Para ello, los transportistas están obligados a recopilar y procesar datos de identificación, financieros o bancarios.

Este procesamiento se realiza en el contexto de la ejecución del contrato, una obligación legal (control y multas), el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o el interés legítimo perseguido por el responsable de datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares).

Para estos fines, los datos del titular de la cuenta y del pagador se conservan durante los periodos legales vigentes.

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con el GIE Comutitres y sus subcontratistas y con Île-de-France Mobilités para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

9-4 ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus datos y cómo pueden ejercerlos?

El titular de la cuenta y el pagador tienen cada uno:

● un derecho de acceso;

● un derecho a la rectificación;

● un derecho a la borración;

● un derecho a restricciones de procesamiento;

● un derecho a la portabilidad;

● un derecho a objetar;

● el derecho a definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de los datos de una persona tras su fallecimiento;

● el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud acompañados del(los) derecho(s) correspondiente(s), su apellido/nombre/datos de contacto a los que deseen recibir una respuesta, su número de cliente y prueba de identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

• Procesamiento para el que GIE Comutitres es el responsable de tratamiento de datos: contacte con el responsable de protección de datos en el 21 Boulevard Haussmann 75009 París – o en la dirección de correo electrónico: [email protected]

O a la Agencia Navigo por correo: Agence imagine R – 95905 Cergy Pontoise – Cedex 09 o al correo electrónico: [email protected]

• Procesamiento del que Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos: en la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París

O a la dirección de correo electrónico [email protected]

• Procesamiento del que los Transportistas son responsables de procesar: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con los Transportistas a través de sus sitios web institucionales

O a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – Tour de Lyon LT73 – 185, rue de Bercy – 75012 París o al correo electrónico: [email protected]

O a la dirección postal de la SNCF: DPO - Departamento de Rendimiento - Departamento Legal y de Cumplimiento - Campus WILSON – 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 – 93212 Saint Denis

O a la dirección postal de OPTILE: DPO Optile – 32, rue de Caumartin – 75009 París

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se debe proporcionar prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

Artículo 10 - Mediación

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de los Transportistas, con sus agentes o en el medio de comunicación adecuado implementado por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección del sitio web del mediador competente al que pertenece cada Transportista, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

Artículo 11 - Aplicación de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso

Île-de-France Mobilités y los transportistas pueden estar obligados a modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso.

En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán puestos en conocimiento de los titulares y pagadores de la cuenta mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, en todos los sitios web donde se ofrece este producto, incluyendo en particular www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com y mediante comunicación por correo electrónico al titular de la cuenta y al pagador.

En cuanto el pase Navigo imagina R ya no contenga un pase de estudiante Navigo imagine R, sino otro pase, se aplican los Términos Generales de Uso del pase en cuestión y las disposiciones de este documento ya no se aplican.

(1) Lista de agencias de ventas, mostradores de clubes RATP y mesas de servicio Navigo SNCF disponibles en las páginas web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com o por teléfono con la Agencia Imagine R (cf. art. 8)