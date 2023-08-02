Reembolso tras huelgas en la primera mitad de 2023: rama Gisors y Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (vía Conflans) - Línea J

La cantidad varía según el tipo de paquete que hayas comprado por última vez entre los meses con días de huelga y menos del 33% de servicio.

¿No estás seguro de tu situación? Inicia una solicitud de reembolso, tu elegibilidad se evaluará paso a paso. La cantidad que te pagará será calculada automáticamente por el sistema y mostrada en tiempo real durante tu solicitud de reembolso.

Fecha límite de inscripción: 2 de agosto de 2023 a las 23:59.

⚠ Esta campaña de reembolso ha terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.