Reembolso tras huelgas en la primera mitad de 2023: Sucursal Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon - RER C

La sucursal C del RER Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon experimentó un día de huelga con una oferta de transporte realizada por menos del 33% de la oferta teórica, lo que otorgaba derecho a un reembolso.

Para beneficiarse de este reembolso, son necesarias dos condiciones:

Tu domicilio, lugar de trabajo o estudio debe estar ubicado en uno de los municipios adscritos a esta sucursal.

Debes haber tenido pases Navigo elegibles, mensuales o anuales, durante los meses con días de huelga con menos del 33% de servicio.

Para solicitar un reembolso, debes iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.