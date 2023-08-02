Reembolso tras huelgas en la primera mitad de 2023: sucursal Maisons-Alfort - Alfortville / Melun - RER D
Operación finalizada: ya no es posible enviar una solicitud.
La sucursal RER D Maisons-Alfort - Alfortville / Melun sufrió 12 días de huelga con una oferta de transporte que hizo menos del 33% de la oferta teórica, lo que le daba derecho a un reembolso.
Para beneficiarse de este reembolso, son necesarias dos condiciones:
- Tu domicilio, lugar de trabajo o estudio debe estar ubicado en uno de los municipios adscritos a esta sucursal.
- Debes haber tenido pases Navigo elegibles, mensuales o anuales, durante los meses con días de huelga con menos del 33% de servicio.
Para solicitar un reembolso, debes iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.
Tu dirección
A continuación se muestra una lista de municipios que forman parte de la rama Maisons-Alfort - Alfortville / Melun del RER D. Debes haber vivido, trabajado o estudiado en uno de los siguientes municipios durante la primera mitad de 2023:
- Alfortville
- Barbizon
- Insípido
- Bois-le-Roi
- Fanegas
- Boissise-la-Bertrand
- Boissise-le-Roi
- Boussy-Saint-Antoine
- Brie-Comte-Robert
- Brunoy
- Cély
- Cesson
- Chailly-en-Bière
- Chartrettes
- Châtillon-la-Borde
- Choisy-le-Roi
- Combs-la-Ville
- Créteil
- Crisenoy
- Crosne
- Dammarie-les-Lys
- Épinay-sous-Sénart
- Etiolles
- Évry-Grégy-sur-Yerre
- Fleury-en-Bière
- Fouju
- La Rochette
- Le Mée-sur-Seine
- Teniente
- Limeil-Brévannes
- Limoges-Fourches
- Lissy
- Livry-sur-Seine
- Maincy
- Maisons-Alfort
- Mandres-les-Roses
- Melun
- Moisenay
- Moissy-Cramayel
- Montereau-sur-le-Jard
- Montgeron
- Morsang-sur-Seine
- Nandy
- Orly
- Périgny
- Perthes
- Pringy
- Quincy-sous-Sénart
- Réau
- Rubelles
- Saint-Fargeau-Ponthierry
- Saint-Germain-Laxis
- Saint-Germain-lès-Corbeil
- Saint-Martin-en-Bière
- Saint-Pierre-du-Perray
- Saintry-sur-Seine
- Santeny
- Savigny-le-Temple
- Seine-Port
- Servon
- Cortesía Sivry-
- Soisy-sur-Seine
- Tigery
- Valenton
- Varennes-Jarcy
- Vaux-le-Pénil
- Vert-Saint-Denis
- Vigneux-sur-Seine
- Villecresnes
- Villeneuve-le-Roi
- Villeneuve-Saint-Georges
- Villiers-en-Bière
- Voisenon
- Yerres
Tu pase Navigo
Los paquetes elegibles para el reembolso son:
- Navigo Annual, incluyendo precios para mayores
- Navigo Month incluyendo en Smartphone y Discovery Pass
- Paquete de Mes de Descuento 50% y Mes de Solidaridad 75%
- imagina R Estudiante e imagina R Escuela
Otros tipos de paquetes o entradas individuales no son elegibles y no pueden ser reembolsados.
Los meses en los que se han visto días de huelga con menos del 33% de servicio:
Enero, febrero y marzo de 2023.
Debes haber retenido al menos un pago mensual del plan entre los meses en cuestión para ser elegible para un reembolso.
Cantidades reembolsadas
Teniendo en cuenta el número de días de huelga con menos del 33% del servicio en esta rama, la cantidad del reembolso será:
|Tipo de paquete retenido
|Tarifa mensual
|Cantidad reembolsada
|Navigo Anual y Mes - Todas las zonas 1 a 5
|84,10 €
|43,60 €
|Anuario y Mes de Navigo - Zonas 2-3
|76,70 €
|39,84 €
|Navigo Anual y Mes - Zonas 3-4
|74,70 €
|38,76 €
|Navigo Anual y Mes - Zonas 4-5
|72,90 €
|37,83 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Todas las zonas del 1 al 5
|42,05 €
|21,80 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zonas 2-3
|€38,35
|19,92 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zonas 3-4
|37,35 €
|19,44 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zonas 4-5
|36,45 €
|18,97 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Todas las zonas 1 a 5
|21,00 €
|10,90 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 2-3
|19,20 €
|9,96 €
|Navigo Mes - Solidaridad 75% - Zonas 3-4
|18,70 €
|9,66 €
|Mes de Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 4-5
|18,20 €
|9,48 €
|Precios anuales para mayores de Navigo
|42,05 €
|21,80 €
|imagina R - Estudiante
|38,00 €
|19,76 €
|imagina R - Escuela
|38,00 €
|19,76 €
La cantidad varía según el tipo de paquete que hayas comprado por última vez entre los meses con días de huelga y menos del 33% de servicio.
¿No estás seguro de tu situación? Inicia una solicitud de reembolso, tu elegibilidad se evaluará paso a paso. La cantidad que te pagará será calculada automáticamente por el sistema y mostrada en tiempo real durante tu solicitud de reembolso.
Fecha límite de inscripción: 2 de agosto de 2023 a las 23:59.