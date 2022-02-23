Reembolso relacionado con la calidad del servicio del transporte público entre septiembre y diciembre de 2022
Operación finalizada: ya no es posible enviar una solicitud.
⚠ Esta campaña de reembolso ha terminado: ya no es posible presentar nuevas solicitudes.
Para cualquier pregunta relacionada con esta campaña de reembolsos, que ya está cerrada, visita las preguntas frecuentes dedicadas.
Tu pase Navigo
Para ser reembolsado, debes haber realizado entre septiembre y diciembre de 2022 paquetes elegibles para el reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluyendo precios para mayores
- El Mes de Navigo incluye el Discovery Pass y el Smartphone
- Paquete de Mes de Descuento 50% y Mes de Solidaridad 75%
- imagina R Estudiante e imagina R Escuela
Otros tipos de paquetes o entradas individuales no son elegibles y no pueden ser reembolsados.
Cantidades reembolsadas
El importe total del reembolso corresponde a medio mes de pase Navigo.
La cantidad varía según el tipo de último paquete que hayas comprado en el periodo septiembre - diciembre de 2022. Como ticket, la siguiente tabla te muestra las cantidades que se pueden reembolsar.
|Tipo de paquete retenido
|entre los 3 y 5 meses*
|Navigo Anual y Mes - Zona 1-5
|42,05 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 2-3
|€38,35
|Navigo Anual y Mes - Zona 3-4
|37,35 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 4-5
|36,45 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 1-2
|21,03 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 2-3
|19,18 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 3-4
|18,68 €
|Mes de Navigo - 50% de descuento - Zona 4-5
|18,23 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 1-5
|10,50 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 2-3
|9,60 €
|Navigo Mes - Solidaridad 75% - Zonas 3-4
|9,35 €
|Mes de Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 4-5
|9,10 €
|Precios anuales para mayores de Navigo
|21,03 €
|imagina R - Estudiante
|20,28 €
|imagina R-School
|20,28 €
Fecha límite para la solicitud: 20 de abril de 2023 a las 23:59