Aulnay-sous-Bois / Aeropuerto CDG 2-TGV, RER B
Aulnay-sous-Bois / Aeropuerto CDG 2-TGV
Operación finalizada: ya no es posible enviar una solicitud.
Para cualquier pregunta relacionada con esta campaña de reembolsos, que ya está cerrada, visita las preguntas frecuentes dedicadas.
Para encontrar las solicitudes de reembolso que has enviado y ver su estado, visita la página de Seguimiento de Reclamaciones de Reembolso.
El eje RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Airport ha acumulado 8 meses de puntualidad por debajo del 80% en 2023, lo que le da derecho a un reembolso.
Para beneficiarse de este reembolso, son necesarias dos condiciones:
- Tu domicilio, lugar de trabajo o estudio debe estar ubicado en uno de los municipios adscritos a este eje.
- Debes haber tenido planes mensuales o anuales elegibles en los meses con menos del 80% de puntualidad en 2023.
Para solicitar un reembolso, debes iniciar sesión o crear una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.
Tu dirección
La siguiente lista indica los municipios que están adscritos al eje Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Airport. Debes haber vivido, trabajado o estudiado en alguna de ellas en 2023:
- Aulnay-sous-Bois
- Chennevières-lès-Louvres
- Epiais-lès-Louvres
- Le Mesnil-Amelot
- Persianas
- Mauregard
- Mitry-Mory
- Moussy-le-Neuf
- Moussy-le-Vieux
- Roissy-en-France
- Sevran
- Tremblay-en-France
- Vémars
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villepinte
- Villeron
Si ya tienes una cuenta Île-de-France Mobilités Connect, comprueba que tu dirección esté actualizada en tu espacio personal. Si te has mudado, trabajado o estudiado en uno de estos municipios, prepara la prueba necesaria para presentar tu solicitud.
Consulte la lista de documentos de apoyo aceptados en las preguntas frecuentes sobre Île-de-France Mobilités.
Tu pase Navigo
Para ser reembolsado, debes haber tenido en 2023 paquetes elegibles para el reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluyendo precios para mayores
- El Mes de Navigo incluye el Discovery Pass y el Smartphone
- Paquete de Mes de Descuento 50% y Mes de Solidaridad 75%
- imagina R Estudiante e imagina R Escuela
Otros tipos de paquetes o entradas individuales no son elegibles y no pueden ser reembolsados.
Meses con menos del 80% de puntualidad en 2023
- ene
- abr
- may
- jun
- sept
- oct
- nov
- dic
La puntualidad fue inferior al 80% durante 8 meses en el eje RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Aeropuerto. Debes haber realizado al menos 3 pagos mensuales del plan durante los meses correspondientes para ser elegible para un reembolso.
Cantidades reembolsadas
Teniendo en cuenta los 8 meses de puntualidad de menos del 80% de este eje en 2023, el importe total del reembolso corresponde a:
- Medio mes de pase Navigo si has tenido entre 3 y 5 pagos mensuales de pases en los meses indicados anteriormente
- un mes de Navigo Pass si has tenido entre 6 y 8 pagos mensuales de pases en los meses indicados anteriormente
Como ticket, la siguiente tabla te muestra las cantidades que se pueden reembolsar.
|Tipo de paquete retenido
|3 a 5 meses*
|6 a 9 meses*
|Navigo Anual y Mes - Zona 1-5
|42,05 €
|84,10 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 2-3
|€38,35
|76,70 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 3-4
|37,35 €
|74,70 €
|Navigo Anual y Mes - Zona 4-5
|36,45 €
|72,90 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 1-2
|21,03 €
|42,05 €
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 2-3
|19,18 €
|€38,35
|Mes Navigo - 50% de descuento - Zona 3-4
|18,68 €
|37,35 €
|Mes de Navigo - 50% de descuento - Zona 4-5
|18,23 €
|36,45 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 1-5
|10,50 €
|21,00 €
|Mes Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 2-3
|9,60 €
|19,20 €
|Navigo Mes - Solidaridad 75% - Zonas 3-4
|9,35 €
|18,70 €
|Mes de Navigo - Solidaridad 75% - Zonas 4-5
|9,10 €
|18,20 €
|Precios anuales para mayores de Navigo
|21,03 €
|42,05 €
|imagina R - Estudiante
|20,28 €
|40,55 €
|imagina R-School
|20,28 €
|40,55 €
*detenido en meses cuya puntualidad era inferior al 80% en el eje correspondiente
¿No estás seguro de tu situación? Inicia una solicitud de reembolso, tu elegibilidad se evaluará paso a paso. La cantidad que se te pagará será calculada automáticamente por el sistema y mostrada en tiempo real durante el proceso de solicitud de reembolso.
Fecha límite de solicitud: 24 de abril de 2024 a las 23:59