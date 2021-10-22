Instalaciones dedicadas al autobúsNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival es un proyecto de desarrollo dedicado a los autobuses entre Noisy-le-Grand (93) y Chennevières-sur-Marne (94) para facilitar el tráfico de autobuses.
Mejorará el rendimiento de las líneas de autobús mediante la implantación de carriles dedicados e instalaciones prioritarias en los cruces, y creará un enlace eficiente con la red de transporte público existente y futura en este sector del Val-de-Marne.
Plan
Cifras clave
54 400
Pasajeros diarios en 2030
4,7 km
de instalaciones dedicadas a autobuses
9
Nuevas emisoras
5
Ciudades y 2 departamentos cruzaban
13 minutos 20
del recorrido total
Calendario
- 2016Consulta
- 2017-2018Estudios preliminares / Diagrama esquemático
- 2019Investigación pública
- 2020Declaración de utilidad pública
- 2021División del proyecto en dos fases geográficas y funcionales (Tramo Norte y Tramo Sur)
- 2022Aprobación del proyecto preliminar (AVP) por Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Validación de los estudios del proyecto (PRO) en el Tramo Norte (entre la rue Léon-Menu en Bry-sur-Marne y la rue Alexandre Fourny en Champigny-sur-Marne)
- 2024Reanudación de los estudios del Tramo Sur (entre la rue Alexandre-Fourny en Champigny-sur-Marne y la route de la Libération en Chennevières-sur-Marne)
- Hoy2024Inicio de los trabajos en el Tramo Norte
- Horizonte 2030Puesta en marcha del tramo norte entre la Rue Léon-Menu en Bry-sur-Marne y la Rue Alexandre Fourny en Champigny-sur-Marne
- Horizonte 2032-2033Puesta en marcha del tramo sur entre la Rue Alexandre-Fourny en Champigny-sur-Marne y la Route de la Libération en Chennevières-sur-Marne