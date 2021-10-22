Instalaciones dedicadas al autobúsNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival es un proyecto de desarrollo dedicado a los autobuses entre Noisy-le-Grand (93) y Chennevières-sur-Marne (94) para facilitar el tráfico de autobuses.

Mejorará el rendimiento de las líneas de autobús mediante la implantación de carriles dedicados e instalaciones prioritarias en los cruces, y creará un enlace eficiente con la red de transporte público existente y futura en este sector del Val-de-Marne.