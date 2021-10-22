Autobús

Instalaciones dedicadas al autobúsNoisy-le-Grand > Chennevières-sur-Marne

Altival es un proyecto de desarrollo dedicado a los autobuses entre Noisy-le-Grand (93) y Chennevières-sur-Marne (94) para facilitar el tráfico de autobuses.

Mejorará el rendimiento de las líneas de autobús mediante la implantación de carriles dedicados e instalaciones prioritarias en los cruces, y creará un enlace eficiente con la red de transporte público existente y futura en este sector del Val-de-Marne.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

54 400

Pasajeros diarios en 2030

4,7 km

de instalaciones dedicadas a autobuses

9

Nuevas emisoras

5

Ciudades y 2 departamentos cruzaban

13 minutos 20

del recorrido total

Calendario

  1. 2016
    Consulta
  2. 2017-2018
    Estudios preliminares / Diagrama esquemático
  3. 2019
    Investigación pública
  4. 2020
    Declaración de utilidad pública
  5. 2021
    División del proyecto en dos fases geográficas y funcionales (Tramo Norte y Tramo Sur)
  6. 2022
    Aprobación del proyecto preliminar (AVP) por Île-de-France Mobilités
  7. 2021-2023
    Validación de los estudios del proyecto (PRO) en el Tramo Norte (entre la rue Léon-Menu en Bry-sur-Marne y la rue Alexandre Fourny en Champigny-sur-Marne)
  8. 2024
    Reanudación de los estudios del Tramo Sur (entre la rue Alexandre-Fourny en Champigny-sur-Marne y la route de la Libération en Chennevières-sur-Marne)
  9. Hoy
    2024
    Inicio de los trabajos en el Tramo Norte
  10. Horizonte 2030
    Puesta en marcha del tramo norte entre la Rue Léon-Menu en Bry-sur-Marne y la Rue Alexandre Fourny en Champigny-sur-Marne
  11. Horizonte 2032-2033
    Puesta en marcha del tramo sur entre la Rue Alexandre-Fourny en Champigny-sur-Marne y la Route de la Libération en Chennevières-sur-Marne

