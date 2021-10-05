Financiación y actores

Actores



El Departamento Val-de-Marne es la autoridad contratante para los estudios e infraestructuras.

El Estado, la región de Île-de-France y el Departamento de Val-de-Marne financian los estudios. El proyecto también cuenta con financiación de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Île-de-France Mobilités, como Autoridad Organizadora de Transporte en Île-de-France: