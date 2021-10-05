Financiación y actores
Actores
El Departamento Val-de-Marne es la autoridad contratante para los estudios e infraestructuras.
El Estado, la región de Île-de-France y el Departamento de Val-de-Marne financian los estudios. El proyecto también cuenta con financiación de la Métropole du Grand Paris (MGP).
Île-de-France Mobilités, como Autoridad Organizadora de Transporte en Île-de-France:
- garantiza la calidad de la red de la nueva red (conexiones y estaciones)
- dirige la coordinación de los estudios de interconexión ferroviaria,
- estudia la evolución de la red de autobuses en colaboración con las autoridades locales,
- financia la operación.
Financiación
Infraestructura
211 millones de euros incluyendo IVA:
- Para los tramos Norte y Sur: 49% por la región de Île-de-France, 21% por el Estado y 30% por el Departamento de Val-de-Marne.
- Para la creación de la nueva carretera en la RD10 (situada en el tramo sur): 50% por la región de Île-de-France y 50% por el departamento de Val-de-Marne.
- Para el sector del Mont d'Est (situado en Noisy-le-Grand, en la sección norte), el bloque local está proporcionado por el Departamento de Val-de-Marne (20%) y por el Departamento de Seine-Saint-Denis (10% para estudios).
- Todo el proyecto también cuenta con una financiación de la Métropole du Grand Paris (MGP) por un valor de 6 millones de euros.
Autobuses
100% financiado por Île-de-France Mobilités
La granja
100% financiado por Île-de-France Mobilités