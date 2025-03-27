ReurbanizaciónPôle de Val-de-Fontenay

Puede encontrar la información más reciente sobre este proyecto en el sitio web dedicado:
115 000
+ 115 %
2
1
600.000 m²
1
- 2017: Consulta
- 2020: Diagrama esquemático
- Del 24 de abril al 26 de mayo de 2021: Investigación pública
- 2022: Declaración de utilidad pública / Diseño preliminar / Inicio de los trabajos
- Fase de 2030 a 2035: Puesta en servicio
Finanzas
En esta fase de los estudios, el coste del proyecto se estima en 275 millones de euros:
- 236 millones de euros para el desarrollo del perímetro "ferroviario"
- 24 millones de euros para el desarrollo del perímetro "intermodal"
- 15 millones de euros por terrenos
*La cantidad puede cambiar en + o - 10%. Se especificará al final de la fase preliminar de diseño de los estudios.