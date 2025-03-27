ReurbanizaciónPôle de Val-de-Fontenay

Con 115.000 pasajeros diarios, Val de Fontenay es la estación líder en la región oriental de Île-de-France. Para 2035, el número de pasajeros en la estación Val de Fontenay aumentará un 115% debido a la puesta en marcha de nuevas líneas de transporte público (Metros M1 y M15, RER E ampliado hacia el oeste, Tranvía T1, Bus Bord de Marne) y al desarrollo urbano en la zona. Val de Fontenay desempeñará un papel fundamental en la dinámica de desarrollo de la región oriental de Ile-de-France. Se está volviendo esencial replantear la disposición y el funcionamiento de la estación para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y preparar la llegada de nuevos medios de transporte.

El proyecto de remodelación se centra en los espacios dentro de la estación, para mejorar el tráfico de pasajeros y las conexiones, y en los espacios alrededor de la estación, para facilitar la intermodalidad (peatones, bicicletas, autobuses, etc.).