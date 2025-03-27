Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle de Val-de-Fontenay

Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Ciudad de Fontenay-sous-Bois
Sociedad de Grandes Proyectos
SNCF
RATP
Île-de-France Mobilités

Con 115.000 pasajeros diarios, Val de Fontenay es la estación líder en la región oriental de Île-de-France. Para 2035, el número de pasajeros en la estación Val de Fontenay aumentará un 115% debido a la puesta en marcha de nuevas líneas de transporte público (Metros M1 y M15, RER E ampliado hacia el oeste, Tranvía T1, Bus Bord de Marne) y al desarrollo urbano en la zona. Val de Fontenay desempeñará un papel fundamental en la dinámica de desarrollo de la región oriental de Ile-de-France. Se está volviendo esencial replantear la disposición y el funcionamiento de la estación para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y preparar la llegada de nuevos medios de transporte.

El proyecto de remodelación se centra en los espacios dentro de la estación, para mejorar el tráfico de pasajeros y las conexiones, y en los espacios alrededor de la estación, para facilitar la intermodalidad (peatones, bicicletas, autobuses, etc.).

Puede encontrar la información más reciente sobre este proyecto en el sitio web dedicado:

http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Plan du projet Reurbanización Pôle de Val-de-Fontenay
Plan du réaménagement du Pôle de Val-de-Fontenay

Cifras clave

115 000

Pasajeros diarios hoy

+ 115 %

Pasajeros adicionales para 2035

2

nuevas líneas de metro (1 y 15) para 2035

1

nueva línea de tranvía T1

600.000 m²

de proyectos urbanos alrededor de la estación

1

Oferta de autobús reforzada (Bus Bords de Marne)

Calendario provisional

  • 2017: Consulta
  • 2020: Diagrama esquemático
  • Del 24 de abril al 26 de mayo de 2021: Investigación pública
  • 2022: Declaración de utilidad pública / Diseño preliminar / Inicio de los trabajos
  • Fase de 2030 a 2035: Puesta en servicio

Finanzas y actores

Finanzas

En esta fase de los estudios, el coste del proyecto se estima en 275 millones de euros:

  • 236 millones de euros para el desarrollo del perímetro "ferroviario"
  • 24 millones de euros para el desarrollo del perímetro "intermodal"
  • 15 millones de euros por terrenos

*La cantidad puede cambiar en + o - 10%. Se especificará al final de la fase preliminar de diseño de los estudios.