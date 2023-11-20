Gare du Nord – enlace Gare de l'Est – Reuniones de pasajeros: ¿cuáles son los resultados?

Como parte de la consulta sobre la mejora del enlace Gare du Nord – Gare de l'Est, uno de los métodos de información y recogida de opiniones elegidos por el STIF y sus socios financiadores fue ir a recibir a los pasajeros. Organizaron cuatro reuniones de campo para informar y debatir el proyecto con el mayor número posible de usuarios. ¿Cuáles fueron los resultados de estas reuniones?

Reunión de pasajeros del 7 de marzo de 2017: el túnel Château-Landon

El STIF y sus socios acudieron a reunirse con los usuarios del transporte público frente a la entrada del túnel Château-Landon y de la estación de metro de la línea 7 del mismo nombre, el 7 de marzo de 2017 entre las 17:00 y las 19:30. La mayoría de las personas que conocimos se tomaron el tiempo para hablar, aunque fuera unos minutos, con el equipo del proyecto. En esta ocasión, se distribuyeron unos cincuenta folletos y 38 personas desearon dejar una contribución escrita. Las personas que conocimos acogieron el proyecto, incluidas las que no mantienen correspondencia regular. Algunos encuestados expresaron impaciencia por que este proyecto, del que llevan mucho tiempo oyendo hablar, se materialice. Los objetivos de mejorar la relación parecían evidentes para la mayoría de los participantes. Entre las principales ventajas del proyecto, los pasajeros consideraron que la ampliación del túnel supondría un ahorro de tiempo innegable para todos los que realicen la conexión. Las conexiones verticales fueron muy valoradas para permitir que las personas con movilidad reducida pudieran hacer conexiones sin tener que coger el metro. Los residentes y viajeros que hacen la conexión a pie agradecerían la mejora de la conexión superficial: más agradable, más práctica. Algunos encuestados mencionaron espontáneamente la posible peatonalización de la rue d'Alsace.

Encuentro de viajeros el 9 de marzo de 2017: la monumental escalera de la rue d'Alsace

El STIF y sus socios acudieron a recibir a los usuarios del transporte público en la monumental escalera de la rue d'Alsace, el 9 de marzo de 2017 entre las 17:00 y las 19:00. Aquí de nuevo, muchas de las personas que conocimos se tomaron el tiempo para hablar con el equipo del proyecto. Se distribuyeron unos 200 folletos y 40 personas desearon dejar una contribución escrita. Las personas que conocimos recibieron con agrado el proyecto, en particular los vecinos y comerciantes de la rue d'Alsace. Los usuarios de las líneas de la red Île-de-France y algunos usuarios de las principales líneas SNCF dieron su opinión. El proyecto es especialmente oportuno para mejorar el enlace peatonal en superficie entre ambas estaciones y para el ahorro de tiempo que permitirá a quienes realicen la conexión. Entre los principales activos del proyecto, los pasajeros consideraron que la remodelación de la rue d'Alsace permitirá ofrecer soluciones a las muchas molestias que alberga (olfato, ruido, sensación de inseguridad) y restaurar la imagen del barrio, que es una "escaparate" de París para los turistas que llegan desde ambas estaciones. Las conexiones verticales fueron muy apreciadas en la medida en que proporcionarían soluciones alternativas a la escalera monumental, que no es muy práctica para personas con movilidad reducida. La ampliación del túnel Château-Landon también ha sido mencionada por usuarios que creen que les ahorrará tiempo a la hora de hacer la conexión entre ambas estaciones y que será más agradable especialmente en condiciones de lluvia.

Reunión de pasajeros del 14 de marzo de 2017: Zona Transiliens de la Gare de l'Est

El STIF y sus socios acudieron a reunirse con los usuarios del transporte público frente a la zona Transilien en la Gare de l'Est, el 14 de marzo de 2017 entre las 17:00 y las 19:00. La mayoría de la gente que conocimos tenía prisa por coger su tren. Se distribuyeron unos 200 folletos y 25 personas desearon dejar una contribución escrita. Las personas que conocimos acogieron con agrado el proyecto, que se consideró coherente y bien pensado. La mayoría de los viajeros que conocimos se trasladan en metro, por comodidad, para ahorrar tiempo o por miedo a perderse entre las dos estaciones. Según ellos, el proyecto para mejorar el enlace superficial es necesario, especialmente en lo que respecta a la señalización, que muchos consideran insuficientes en el sector. Las conexiones verticales son muy apreciadas e incluso consideradas necesarias si realmente queremos mejorar la conexión entre ambas estaciones para todo tipo de pasajeros. La ampliación del túnel Château-Landon es bienvenida por el tiempo que ahorrará pasajeros en los trenes Transilien que salen y llegan a la Gare de l'Est en conexión con la Gare du Nord.

Reunión de pasajeros del 21 de marzo de 2017: el techo de cristal en la Gare du Nord

El STIF y sus socios acudieron a reunirse con los usuarios del transporte público bajo el techo de cristal de la Gare du Nord, el 21 de marzo de 2017 entre las 17:00 y las 19:00. Se distribuyeron unos 300 folletos y 33 personas desearon dejar una contribución escrita. Las personas que conocimos acogieron el proyecto con acogida. La mayoría de ellos hace conexiones regulares entre ambas estaciones, a menudo en metro, y agradecería la mejora del enlace superficial, que no es muy atractivo, y la ampliación del enlace subterráneo, que es poco conocida. La implementación de enlaces verticales fue muy apreciada, ya que era necesaria para permitir que las personas con movilidad reducida pudieran establecer conexiones más fácilmente que actualmente. Sin embargo, se señalaron algunos puntos de atención. Varios viajeros que conocimos nos explicaron que probablemente seguirían tomando el metro, especialmente en invierno, para hacer la conexión. El proyecto también deberá garantizar que se formen más atascos en la intersección La Fayette-Dunkerque-Faubourg Saint-Denis.

¡Todos los informes están disponibles aquí!