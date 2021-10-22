Poste - Estación

Nuevo enlaceGare du Nord - Gare de l'Est

Situado en el noreste de París, en el distrito 10, el proyecto para conectar la Gare du Nord y la Gare de l'Est consiste en construir una conexión realmente optimizada accesible para todos, tanto en superficie como en el subsuelo, entre los centros de París Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) y París Este (Gare de l'Est - Château-Landon). Este enlace conectará directamente todos los modos de transporte y así mejorará los tiempos de viaje.

La nueva escalera mecánica entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute.
El nuevo ascensor entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute.
Mejoras viales en la rue d'Alsace haute
Mejoras viales en la rue d'Alsace haute
Articulación superficie-subterránea
La nueva escalera mecánica entre la rue d'Alsace basse y la rue d'Alsace haute © Île-de-France Mobilités

El desarrollo del nuevo enlace

Hay 7 instalaciones para este nuevo enlace. 1. Mejoras viales en la Rue d'Alsace, Rue de Dunkerque y Rue Lafayette. 2. Escalera mecánica y ascensor en la rue d'Alsacia, cerca de la monumental escalera. 3. Escalera mecánica y ascensor que conectan el jardín con el patio de mensajería. 4. Accesibilidad del metro del Château Landon y de los andenes 6 a 12 de la Gare de l'Est (línea P). 5. Desarrollo del patio en la planta baja. 6. Nuevo vestíbulo de pasajeros en el 50 de la rue d'Alsacia. 7. Creación de un paso subterráneo entre la estación Magenta del RER E y el nuevo vestíbulo de pasajeros de la Gare de l'Est en el número 50 de la rue d'Alsacia.

Cifras clave

800 000pasajeros por día

en ambas estaciones

200 000Conexiones diarias

a lo largo del cúmulo

Dos emisoras

a solo 500 metros

8 a 14 minutosa pie

entre la Gare du Nord y la Gare de l'Est

Calendario

Financiación y actores
  1. 2016
    Consulta previa
  2. 2018
    Estudios posteriores y diagrama esquemático
  3. 2020
    Estudios preliminares de diseño
  4. Hoy
    2020-2027
    Obra
  5. 2022
    Desarrollo de la rue d'Alsace haute y la rue de Dunkerque
  6. 2023
    Puesta en marcha de la escalera mecánica en la rue d'Alsace
  7. Primer trimestre de 2027
    Objetivo de completar los trabajos en línea con la puesta en marcha del CDG Express