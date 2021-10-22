Nuevo enlaceGare du Nord - Gare de l'Est

Situado en el noreste de París, en el distrito 10, el proyecto para conectar la Gare du Nord y la Gare de l'Est consiste en construir una conexión realmente optimizada accesible para todos, tanto en superficie como en el subsuelo, entre los centros de París Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) y París Este (Gare de l'Est - Château-Landon). Este enlace conectará directamente todos los modos de transporte y así mejorará los tiempos de viaje.
Imagen 1 de 5
El desarrollo del nuevo enlace
Cifras clave
800 000pasajeros por día
en ambas estaciones
200 000Conexiones diarias
a lo largo del cúmulo
Dos emisoras
a solo 500 metros
8 a 14 minutosa pie
entre la Gare du Nord y la Gare de l'Est
Calendario
- 2016Consulta previa
- 2018Estudios posteriores y diagrama esquemático
- 2020Estudios preliminares de diseño
- Hoy2020-2027Obra
- 2022Desarrollo de la rue d'Alsace haute y la rue de Dunkerque
- 2023Puesta en marcha de la escalera mecánica en la rue d'Alsace
- Primer trimestre de 2027Objetivo de completar los trabajos en línea con la puesta en marcha del CDG Express