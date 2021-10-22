Nuevo enlaceGare du Nord - Gare de l'Est

Situado en el noreste de París, en el distrito 10, el proyecto para conectar la Gare du Nord y la Gare de l'Est consiste en construir una conexión realmente optimizada accesible para todos, tanto en superficie como en el subsuelo, entre los centros de París Nord (Gare du Nord - Magenta - La Chapelle) y París Este (Gare de l'Est - Château-Landon). Este enlace conectará directamente todos los modos de transporte y así mejorará los tiempos de viaje.