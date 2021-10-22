Financiación y los actores
Los actores
El proyecto para un nuevo enlace entre la Gare du Nord y la Gare de l'Est está siendo llevado a cabo por varios propietarios del proyecto.
Estaciones y conexiones de la SNCF
SNCF Gares & Connexions está llevando a cabo los elementos 2, 3, 4, 6 y 7 (véase el plan más abajo para más detalles).
Ciudad de París
La Ciudad de París es responsable de la implementación del elemento 1 (mejoras viales en la Rue d'Alsace, Rue de Dunkerque y Rue Lafayette).
CDG Express
CDG Express, la autoridad contratante del proyecto de enlace ferroviario con el aeropuerto París – Charles de Gaulle, es responsable de la construcción del elemento 5 (desarrollo del patio y el nivel del andén).
El coste de la primera fase del proyecto en la fase preliminar de diseño se estima en aproximadamente 67,9 millones de euros (en las condiciones económicas de enero de 2019).
Detalles de los desarrollos del nuevo enlace
Hay 7 instalaciones para este nuevo enlace.
- Mejoras viales en la Rue d'Alsace, Rue de Dunkerque y Rue Lafayette
- Escalera mecánica y ascensor en la rue d'Alsacia, cerca de la monumental escalera
- Escalera mecánica y ascensor conectan el jardín con el patio de mensajeros
- Accesibilidad del metro del Château Landon y de los andenes 6 a 12 de la Gare de l'Est (línea P)
- Paisajismo del patio en la planta baja
- Nueva sala de pasajeros en el número 50 de la rue d'Alsacia
- Creación de un paso subterráneo entre la estación Magenta del RER E y el nuevo vestíbulo de pasajeros de la Gare de l'Est en el número 50 de la rue d'Alsacia.